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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

سرمربی داماش گیلانیان:

مزد زحمات خود را گرفتیم/صعود به لیگ دسته یک اولویت اصلی

مزد زحمات خود را گرفتیم/صعود به لیگ دسته یک اولویت اصلی

رشت- سرمربی داماش گیلانیان با اشاره به اینکه مزد زحمات خود را با صعود به فینال جام حذفی گرفتیم، گفت: اولویت من و بازیکنانم صعود به لیگ دسته یک است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک فراهانی در کنفرانس خبری بعد از بازی با سایپا در جام حذفی فوتبال ایران با تبریک به مردم شهر رشت و هواداران داماش بخاطر صعود به فینال این رقابت، اظهارکرد: خدا را شاکریم با تلاش بازیکنان به مزد زحماتمان رسیدیم.

وی با بیان اینکه بعد از تغییرات مدیریتی در سال اول تیم شرایط سختی داشت، افزود: رسیدن به این جایگاه مدیون تلاش همه مدیران و مربیان پیشین این باشگاه بوده و من سهم کوچکی در این موفقیت دارم.

فراهانی در ادامه با تأکید براینکه اولویت من و بازیکنانم عمل به وعده خود به هواداران برای صعود به لیگ دسته یک است، گفت: باید به قول خود به مردم شهر رشت عمل کنیم. باید به گذشته پرافتخار این باشگاه در لیگ برتر بازگردیم.

وی با بیان اینکه در هر مرحله از جام حذفی ارائه یک بازی خوب و رضایت هواداران اولویت من و بازیکنانم بوده است، ادامه داد: امروز بازیکنانم ۹۰ دقیقه برای رسیدن به فینال جنگیدند و خدا را شکر که به هدفمان رسیدیم.

کد مطلب 4527764

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