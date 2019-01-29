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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۳۹

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری:

محموله مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

محموله مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف محموله مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال مواد مخدر از محور های مواصلاتی استان به شهرستان سامان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدراستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از اخذ مجوز قضایی، ماموران طی اقدامات اطلاعاتی و شناسایی خودرو مورد نظردر عملیات ایست و بازرسی در محور شهرکرد - تیران یک دستگاه سواری پیکان را متوقف کردند.

وی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو ۲۳۸ کیلوگرم تریاک وهروئین که به طرز ماهرانه جاسازی شده بود کشف ودر این رابطه یک قاچاقچی دستگیر شد.

کد مطلب 4527765

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