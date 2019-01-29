سختی صادرات صنایع غذایی در دوران بازسازی کشورهای در حال جنگ

یک مقام مسئول با اشاره به اینکه پایان جنگ در برخی کشورهای هدف صادراتی ایران ممکن است محدودیت‌هایی را بر سر راه صادرات صنایع غذایی ایجاد نماید، گفت: باید به فکر بازارهای جدید باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه زرگران در مراسم گردهمایی فعالان صنایع غذایی، با اشاره به اینکه بخش بالادستی صنعت غذا از جمله زراعت و باغبانی هنوز در اندازه‌ای که صنعت غذا رقابتی شده و بهره‌ور است، رشد کافی را نداشته، گفت: امیدواریم در این بخش نیز شاهد رقابت و ایجاد بهره‌وری باشیم؛ به نحوی که این صنایع از وضعیت معیشتی به یک وضعیت رقابتی کوچ کنند.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی افزود: حرکت در این مسیر سبب خواهد شد صنایع غذایی در کشور پویا بوده و پیشرفت‌های مناسبی را تجربه کنند؛ البته صنایع غذایی پتانسیل‌های زیادی را برای پیشرفت داشته و دامنه صادرات آن به کشورهای اروپایی و آمریکایی هم کشیده شده است.

وی معتقد است تا زمانی که برنامه‌ریزی مدونی برای کل زنجیره صنایع غذایی از تولید تا صادرات وجود نداشته باشد، کار به همین منوال پیش رفته و حضور صنعتگران و صادرکنندگان در این بازارها غیرپایدار خواهد بود.

زرگران با اشاره به اتمام جنگ در برخی کشورهای منطقه و آغاز سازندگی از سوی دولت‌ها خاطرنشان کرد: در زمان جنگ به دلیل شرایط بحرانی، ممکن است برخی کشورها خرید خود از ایران را افزایش داده باشند اما اکنون وقت بازسازی فرا رسیده و ممکن است در کشور خود خط تولید راه‌اندازی کرده و با سخت‌گیری بیشتری از صنایع غذایی ایران خرید کنند؛ بنابراین باید به فکر افزایش کیفیت و توسعه بازارهای صادراتی بود.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی اظهار داشت: در این برهه از زمان، صدور بخشنامه‌های متغیر، سختی‌های زیادی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرده و البته صادرات غیرحرفه‌ای نیز به طور قطع در اثر آن، دستخوش تغییر خواهد شد. این در شرایطی است که دولت تصمیم گرفته تا تنها صادرکنندگانی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند، از ارائه ارز خود به سامانه «نیما» معاف باشند که این شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود و به شدت به صادرکنندگان بزرگ لطمه خواهد زد.

زرگران گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات به شدت مشکل است و افراد با محدودیت‌های زیادی در رابطه با آن مواجه هستند.