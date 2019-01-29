پرسپولیس با گادوین منشا تسویه حساب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، گادوین منشا پس از اعلام برانکو ایوانکوویچ در توافقی با باشگاه پرسپولیس، از جمع سرخپوشان جدا شد. وی که به عنوان بازیکن آزاد به دنبال انتخاب تیم آینده خود است، امروز با حضور در محل باشگاه، مطالبات خود را دریافت و دو طرف، تسویه حساب کردند.

منشا در اردیبهشت سال 96 به تیم قهرمان ایران پیوست و چندی پیش در توافقی دو طرفه قرارداد وی فسخ شد. در جریان این توافق و در پی مذاکراتی که بین سرپرست باشگاه و این بازیکن صورت گرفت وی پذیرفت بخش مهمی از مطالبات خود را برای این فسخ دریافت نکند.

باشگاه پرسپولیس به منظور جلوگیری از باز شدن هر پرونده جدیدی در مراجع بین‌المللی فوتبال اصرار بر بسته شدن توافقی این پرونده در مقطع کنونی داشت. به این ترتیب منشا امروز سه‌شنبه مبلغی که توافق شده بود را دریافت کرد و دو طرف با یکدیگر تسویه حساب کردند.