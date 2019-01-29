به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به نزدیکی سالگرد چهلمین پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: آمریکایی‌ها به منظور تسلط بر منطقه خاورمیانه، ایران را مرکز ثقل قرار داده و به همین منظور در سالهای پیش از وقوع انقلاب اسلامی به تقویت موقعیت شاه اهتمام ورزیدند اما امام راحل (ره) برای ادای تکلیف شرعی خود مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر دست به کار شدند.

وی با بیان اینکه لازم است انقلاب اسلامی به صورت های گوناگون برای جوانان امروزی تبیین شود، ابراز داشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای مادی و معنوی فراوانی داشت، حوزویان عمدتا در تبیین و تفسیر دستاوردهای معنوی و فرهنگی انقلاب اسلامی نقش بسزایی دارند که این دستاوردهای معنوی در سه بخش داخلی، کشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان تقسیم بندی می شود.

نماینده ولی فقیه در کاشان با بیان اینکه جمعیت کشورمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، گفت: در حوزه طب و طبابت آمار پزشکان قبل از انقلاب در حدود یک هزار نفر بود و تا آن میزان کمبود پزشک داشتیم که از کشور هند طبیب به ایران می آمد اما امروز آمار پزشکان ما به نحوی افزایش یافته که از میزان نیاز داخلی فراتر رفته است.

نمازی با بیان اینکه در زمان شاه انجام امور خلاف شرع امری عادی به شمار می رفت، افزود: حجاب و عفاف یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است در حالی که دین و قرآن در زمان شاه در مدرسه و دانشگاه جایگاهی نداشت اما امروزه مسابقات قرآنی در دانشگاه ها برگزار می شود به نحوی که جوانان ما گوی سبقت را از سایر کشورها در این زمینه ربوده اند.

وی دمیدن روح غیرت در جوانان را از برکات انقلاب دانست و ابراز دانست: دستگیری خبرنگار پرس تی وی واکنش تند ملت های مسلمان به خصوص ایران را به دنبال داشت اما با یک مقایسه ساده متوجه می شویم که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کسی جرات قدرت نمایی در برابر ابرقدرت ها نداشت.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی روحیه آزادگی و شجاعت در وجود تمامی ایرانیان دمیده شد، گفت: حزب الله لبنان مولود انقلاب اسلامی است، در قضیه فلسطین نیز اسلام محمدی روح شجاعت را در جوانان فلسطینی دمید و در یک کلمه افزایش روح ایمان و نادیده گرفتن قدرت های پوشالی موجب اقتدار اسلام شده است.