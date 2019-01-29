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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

علی دایی:

بخاطر یک اشتباه باختیم/مشکل مالی باشگاه دلیل عدم جذب بازیکن

بخاطر یک اشتباه باختیم/مشکل مالی باشگاه دلیل عدم جذب بازیکن

رشت- سرمربی سایپا با اشاره به اینکه بر اثر یک اشتباه بازی امروز را واگذار کردیم، گفت: با توجه به مشکلات مالی باشگاه موفق به جذب بازیکنان خوب برای ادامه لیگ نشده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در کنفرانس خبری بعد از بازی با داماش گیلانیان در جام حذفی ضمن تبریک به مردم رشت برای صعود تیم داماش گیلان به فینال جام حذفی، اظهارکرد: در ثانیه‌های ابتدایی بازی گل را دریافت کردیم.

دایی با بیان اینکه متاسفانه بازیکنان به هیچ کدام از تذکرات و صحبت‌های ما پیش از بازی گوش ندادند، افزود: بازیکنان در طول بازی یاری‌گیری مناسبی انجام ندادند و به راحتی گل را دریافت کردیم.

وی به چندین صحنه مشکوک به پنالتی در بازی امروز اشاره کرد و گفت: داور از کنار این صحنه‌ها به راحتی گذشت.

سرمربی سایپا با بیان اینکه با آغاز نیمه دوم نیز روی یک اشتباه بچه‌گانه گل دوم را دریافت کردیم، بیان‌کرد: سایپا تیم برتر میدان بود به غیر از دو صحنه گل داماش موقعیت دیگری بر روی دروازه سایپا به وجود نیاورد. دیروز هم  تیم ملی ایران برروی یک اشتباه نتیجه بازی را واگذار کرد.

وی با اشاره به تمرینات و انجام بازی ‌های دوستانه برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر، تصریح‌کرد: متاسفانه ما نتوانستیم به دلیل مشکلات مالی باشگاه و بدهی به بازیکنان قبلی تیم را تقویت و بازیکن جدید جذب کنیم.

دایی ادامه داد: تمام سعی خود را می کنیم که با تمرینات بیشتر بتوانیم مشکلات تیم را برطرف و برای حضور قدرتمند در لیگ خود را آماده کنیم.

کد مطلب 4527775

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