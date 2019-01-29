آمادگی دانشگاه آزاد برای بازسازی سوریه در زمینه بهداشت و مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مهدی طهرانچی در دیدار با رئیس دانشگاه دمشق گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد علمی ایران در دنیا بی‌نظیر بوده و در سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی رخ داد، ایران ۳۳میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت داشت که از این جمعیت، تنها ۱۷۵هزار نفر دانشجو و ۸ هزار و ۲۰۰ نفر عضو هیأت علمی بودند.

وی ادامه داد: امروز که ۴۰ سال از آن دوران می‌گذرد، جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر و جمعیت دانشجویی بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، یعنی رشد جمعیت کشور ۲.۵برابر و رشد جمعیت دانشجویی بیش از ۲۰ برابر شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: این دانشگاه در کشورهای افغانستان، امارات متحده عربی، لبنان و انگلیس دارای واحد بوده و شعبه ای نیز در کشور آلمان برای تحقیقات علمی تاسیس کرده است.

طهرانچی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در کشور دارای بیشترین تعداد دانشجوی خارجی است و در حال حاضر ۱۰ هزار دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی دارای بیش از ۱۰ بیمارستان آموزشی در کشور است که خدمات درمانی و آموزشی ارائه می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری خطاب به جامعه دانشگاهی، پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران تنها متعلق به خود کشور نیست، بلکه به تمام جوامع اسلامی مربوط می‌شود. از این رو تمامی امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی از آن شما خواهد بود تا برای پیشرفت و توسعه کشور خود از آن بهره ببرید.

طهرانچی خطاب به رئیس دانشگاه دمشق تاکید کرد: بنا داریم در کنار شما و در سوریه‌ای که با مقاومت، جنگ و درگیری نظامی را پشت سر گذاشته، به پیشرفت و تولید علم بپردازیم.

وی با بیان اینکه در کشور ایران قدیمی‌ترین دانشگاه، دانشگاه تهران با قدمت ۸۰ساله است، خاطرنشان کرد: در این ۸۰ سالی که ایران دارای دانشگاه بوده دو دوره ۴۰ساله وجود دارد. ۴۰ سال اول آن مربوط به زمانی است که کشور با تحریم مواجه نبود و ارتباط تنگاتنگی با غرب داشت اما دوره ۴۰ ساله دوم مربوط به زمانی است که هر روز با تحریم تجهیزاتی و علمی روبرو بوده‌ایم و اروپا تا جایی پیش رفت کرد که دانشگاه‌های ما را در لیست تحریم قرار داد.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: این تحریم‌ها به گونه‌ای بود که راه‌های ورود به بانک‌های اطلاعاتی الزویر و اشپرینگر را بر محققان ایرانی بستند و مقالات محققان و اساتید دانشگاه‌های ایرانی را منتشر نمی‌کردند، اما در این دوران نیز ایران به دستاوردهای علمی چشمگیری دست یافت چراکه اراده یک ملت را نمی‌شود، متوقف کرد.

طهرانچی با بیان اینکه تحریم‌ها نمی‌توانند بر پیشرفت علمی تاثیر بگذارند، گفت: آینده سوریه نیز در دنیای علم درخشان خواهد بود تنها کافی است که بخواهید، ایمان داشته باشید و با هم متحد شوید.

وی پیشنهاد داد به منظور توسعه همکاری‌های علمی، شعبه‌ای به صورت مشترک توسط دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دمشق در کشور سوریه راه‌اندازی شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام آمادگی این دانشگاه در حوزه‌های پزشکی، بهداشت و مهندسی برای بازسازی مناطق جنگ‌زده سوریه خبر داد و گفت: توسعه رشته‌های علوم انسانی به خصوص رشته‌هایی که به احیای پس از جنگ می‌انجامد نیز در دستورکار قرار خواهد گرفت چراکه بازسازی روانی و اجتماعی و انسانی یک ملت پس از جنگ بسیار بااهمیت‌تر از بازسازی سخت‌افزاری است.