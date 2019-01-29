به گزارش خبرنگار مهر، زهرا پارساپور بعدازظهر سه شنبه در گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: بحث دید و بازدید دانشگاهی در راستای تقویت هویت دانشگاهی قرار داده شده است که در ۲۰ دانشگاه به صورت پایلوت انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بحث پایش‌ها در دانشگاه‌ها آنی است و باید به روز شود، ادامه داد: دفتر سیاست گذاری در گذشته پایش را به بیرون می سپرد، اما در حال حاضر شبکه افکار سنجی دانشگاه‌های دولتی ایران شکل گرفته است و کارشناسانی حضور دارند که این وظیفه را به عهده گرفته اند که در این راه نیازمند کمک مدیران فرهنگی و روسای دانشگاه ها هستیم.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اینکه اردو، موسیقی و برنامه های مفرح که از نیازها و علایق دانشجویان است، گفت: طبیعت گردی در زمان اوقات فراغت دانشجویان سبب پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شده است، تعدادی از دانشگاه‌ها این برنامه را برگزار کرده‌اند و بقیه دانشگاه ها نیز باید این برنامه ها را داشته باشند.

پارسا پور ادامه داد: هر فعالیتی که قصد انجام آن را داریم باید در وهله نخست خودمان به آن فعالیت باور داشته باشیم و مطمئن باشیم که نتیجه خواهد داد، اگر حس کنیم که برنامه ای مخاطب ندارد تا آنجایی که مقدور است برای آن نباید بودجه ای گذاشته شود.

مدیران فرهنگی نقش مهمی در دانشگاه ها دارند

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: مدیران فرهنگی در دانشگاه‌ها نقش بسیار مهمی دارند، لازم است مسئولان فضای گفت‌وگو و رقابت، ذوق، اندیشه و مهارت را برای دانشجویان ایجاد کنند و استعداد آنها را شکوفا کنند.

سید مهران نحوی با تأکید بر این که اعتماد یک رکن اساسی در فعالیت های فرهنگی محسوب می‌شود، افزود: به میدان آمدن ذوق و هنر و اندیشه موجب اجتماعی سازی و استقبال از فضاهای اجتماعی خواهد شد.

وی با بیان این که باید با حفظ کرامت افراد، آزادی، عدالت، گفت‌وگو موجب به میدان آمدن اندیشه جوانان شویم، افزود: مجموعه این فعالیت ها باعث به‌وجودآمدن سرمایه اجتماعی و اعتماد در دانشگاه‌ها می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان وظیفه مدیران فرهنگی را به میدان آوردن این استعدادها دانست و تصریح کرد: نقش ما ایجاد محیطی است که مخاطب با احساس کرامت، آزادی و عدالت بتواند فعالیت کند.