۶۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان گلستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، محمود فرمانی اظهار کرد: علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا ارائه کننده خدمت به رعایت ضوابط و استمرار انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی و همچنین اطمینان در مصرفکننده است.
وی افزود: امسال در جلسات کمیته علائم و کنترل کالای برگزار شده در اداره کل استاندارد استان گلستان، ۶۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده های واحدهای تولیدی و خدماتی استان صادر شد.
فرمانی ادامه داد: از ۶۴ پروانه صادر شده برای واحدهای تولیدی استان، تعداد ۶۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و دو پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی بوده است.
دبیر شورای استاندارد استان گلستان با اشاره به این که پروانههای صادر شده در زمینه خدمات، بستهبندی و سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، صنایع غذایی و کشاورزی، شیمیایی، ساختمانی و معدنی، نساجی و چرم و برق و الکترونیک بوده است، خاطر نشان کرد: هرچه در زمینه گسترش استانداردسازی در جامعه به ویژه محصولات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و ترویج آن تلاش و کوشش شود، اقتصاد جامعه محکمتر میشود.
مدیرکل استاندارد استان گلستان تصریح کرد: در مدت این ۱۰ ماه هم ۲۶۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تعین تکلیف شدند.
وی با اشاره به این که رعایت استانداردها کشور را به مسیر پیشرفت و توسعه سوق میدهد، خواستار توجه به این مهم از سوی تمام افراد به ویژه واحدهای تولیدی -خدماتی شد.
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