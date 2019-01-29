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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

حمله تماشاگران «استقلال رامشیر» به بازیکنان تیم «خیبر خرم‌آباد»

حمله تماشاگران «استقلال رامشیر» به بازیکنان تیم «خیبر خرم‌آباد»

خرم‌آباد- رئیس هیئت فوتبال لرستان از حمله هواداران تیم «استقلال رامشیر» به بازیکنان تیم فوتبال «خیبر خرم‌آباد» و مصدومیت بازیکنان این تیم خبر داد.

ولی الله خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازی امروز تیم خیبر خرم آباد با تیم استقلال رامشیر اظهار داشت: در پایان بازی ۷ دقیقه وقت اضافه گرفته شده بود و دقیقه هفت تیم رامشیر گل سوم را به خیبر زد و نتیجه دو بر سه شد.

وی تصریح کرد: ولی تماشاگران در پایان بازی به داخل زمین آمدند و با بازیکنان ما درگیر شدند.

رئیس هیئت فوتبال لرستان با تاکید بر اینکه تماشاگران ریختند داخل زمین و ناظر بازی را کتک زدند و با بچه های ما درگیر شدند، افزود: برخی بازیکنان ما مصدوم شده اند و آن ها را به بیمارستان بردند اما چیز خاصی نیست و فعلا مشکلی نیست.

بر اساس این گزارش، کانال رسمی تیم خیبر خرم آباد از مصدومیت فرشاد امامی و میلاد پورقلی دو بازیکن این تیم و حمله هواداران تیم استقلال رامشیر به رختکن خیبر خرم آباد خبر داده است.

کد مطلب 4527796

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    نظرات

    • آرمین IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
      14 0
      پاسخ
      باید منطقه جنگی اعلام کنن اونجا رو

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