ولی الله خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازی امروز تیم خیبر خرم آباد با تیم استقلال رامشیر اظهار داشت: در پایان بازی ۷ دقیقه وقت اضافه گرفته شده بود و دقیقه هفت تیم رامشیر گل سوم را به خیبر زد و نتیجه دو بر سه شد.

وی تصریح کرد: ولی تماشاگران در پایان بازی به داخل زمین آمدند و با بازیکنان ما درگیر شدند.

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رئیس هیئت فوتبال لرستان با تاکید بر اینکه تماشاگران ریختند داخل زمین و ناظر بازی را کتک زدند و با بچه های ما درگیر شدند، افزود: برخی بازیکنان ما مصدوم شده اند و آن ها را به بیمارستان بردند اما چیز خاصی نیست و فعلا مشکلی نیست.

بر اساس این گزارش، کانال رسمی تیم خیبر خرم آباد از مصدومیت فرشاد امامی و میلاد پورقلی دو بازیکن این تیم و حمله هواداران تیم استقلال رامشیر به رختکن خیبر خرم آباد خبر داده است.