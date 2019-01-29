تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در گلستان ۷۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی پزشکی قانونی استان گلستان، طی ۱۰ ماهه سال ۹۷ تعداد هفت نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در گلستان جان خود را از دست دادند.

این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات مسمومیت با گاز چهار نفر بود، ۷۵ درصد افزایش یافته است.

از کل تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ۶ نفر مرد و یک نفر زن بودند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (سه مرد و یک زن)، ۷۵ درصد رشد داشته است.

اضافه می شود آمار فوق بر اساس تعداد پرونده های ارجاعی و تعیین علت فوت شده در مدت مذکور است.