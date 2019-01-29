قاسمی: مقامات بحرین به اقدامات سرکوبگرانه پایان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، تایید حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان از رهبران میانه رو مخالفان و دو نفر دیگر از معترضان میانه رو بحرینی در دادگاه فرجام بحرین را محکوم کرد.

قاسمی اظهار داشت: صدور حکم ظالمانه به اتهامات واهی علیه ایشان، نشان می دهد که حکومت بحرین با اتکاء به حمایت چند کشور خارجی، برنامه حذف هر گونه صدای اعتراض مسالمت آمیز در کشور را دنبال می کند.

وی با انتقاد از سکوت جامعه بین المللی در قبال اقدامات غیرانسانی حکومت بحرین و نیز با اشاره به موضع ریاکارانه آمریکا، اظهار داشت: آمریکا با فروش تسلیحات و حمایت سیاسی کامل از حکومت بحرین برای سرکوب مخالفان چراغ سبز نشان داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات بحرینی توصیه کرد به جای وابستگی تام به حمایت های خارجی، ورود به ائتلاف های شکست خورده و خرید امنیت از خارج، با کنار گذاشتن رویکردهای پلیسی و امنیتی به رفع بحران خود ساخته در کشور از طریق گفتگوی حقیقی و جدی با مخالفان و پاسخ به مطالبات مشروع مردم بپردازند و به اقدامات سرکوبگرانه خود از جمله صدور احکام ظالمانه علیه معترضان پایان دهند.