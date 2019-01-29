پنتاگون: تصمیمی برای اعزام نیرو به کلمبیا گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «پاتریک شاناهان» سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: با «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره ارسال ۵ هزار نظامی به کلمبیا صحبتی نکرده است.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا در این خصوص ادامه داد: تا کنون تصمیمی نیز در این باره اتخاذ نشده است.
نشست خبری دوشنبه شب «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید که برای اعلام تحریمهای تازه اقتصادی علیه کاراکاس برگزار شد، حاشیه ای به همراه داشت که گمانه زنی ها در مورد احتمال توسل واشنگتن به نیروی نظامی برای تغییر دولت در ونزوئلا را تقویت کرده بود.
بولتون در این نشست از تحریم شرکت نفت و گاز ونزوئلا خبر داد و ضمنا بار دیگر گفت همانطور که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده، همه گزینهها در ارتباط با ونزوئلا روی میز است.
ساعتی بعد از این نشست، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» عکسی از بولتون در این نشست منتشر کرد که نشان میدهد بولتون روی یکی از برگههایی که به همراه داشته، نوشته است «[اعزام] ۵۰۰۰ نیرو به کلمبیا».
انتشار این عکس موجب شد تا شایعهای مبنی بر احتمال اعزام قریبالوقوع نظامیان آمریکایی به کلمبیا که با ونزوئلا هممرز است، در شبکههای اجتماعی منتشر شود. یک سخنگوی کاخ سفید در گفتوگو با آسوشیتدپرس، در این مورد گفته است: «همانطور که رئیسجمهور تأکید کرد، تمام گزینهها روی میز است».
نظر شما