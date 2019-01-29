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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۰۵

دیدار هیئت دیپلماتیک کره شمالی با معاون وزارت امور خارجه روسیه

دیدار هیئت دیپلماتیک کره شمالی با معاون وزارت امور خارجه روسیه

وزارت امور خارجه روسیه از دیدار یک هیئت دیپلماتیک کره شمالی با معاون وزارت امور خارجه روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که «ایگور مورگولوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه با یک هیئت دیپلماتیک از کره شمالی دیدار کرده است.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: در جریان این دیدار، طرفین وضعیت فعلی شبه جزیره کره، چشم انداز حل و فصل مشکلات و همچنین همکاری های دو جانبه از جمله همکاری در سازمان ملل را مورد بحث قرار دادند.

این دیدار در مسکو صورت گرفته است.

گفتنی است که مورگولوف روز دوشنبه، از احتمال سفر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به روسیه خبر داد اما زمان آن را مشخص نکرد.

کد مطلب 4527807

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