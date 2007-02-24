فرصت های مناسبی را برای گلزنی از دست دادیم/ غیبت کربکندی روی تیم تاثیر منفی داشت

مختار بابایی درگفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان این مطلب افزود: تیم ذوب آهن نسبت به فجرسپاسی بازی بهتری را از خود به نمایش گذاشت اما به دلیل آنکه در زدن ضربات آخرموفق عمل نکرد نتوانست با کسب سه امتیاز از زمین بیرون بیاید.

وی با اشاره به گل تیم فجرسپاسی که از روی ضربه کرنربه دست آمد، گفت: روی این گل دروازبان تیم ما مقصر بود و باید در چیدن دیواردفاعی دقت بیشتری بعمل می آورد.