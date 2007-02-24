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۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۲۳

مربی تیم فوتبال ذوب آهن در گفتگو با مهر:

فرصت های مناسبی را برای گلزنی از دست دادیم/ غیبت کربکندی روی تیم تاثیر منفی داشت

فرصت های مناسبی را برای گلزنی از دست دادیم/ غیبت کربکندی روی تیم تاثیر منفی داشت

مربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تیم ما مقابل فجرسپاسی در نیمه اول فرصت های خوبی برای گلزنی به دست آورد که متأسفانه از آنها استفاده نکرد با این وجود از تلاش بازیکنان مان که در این دیدار دوندگی زیادی داشتند، راضی هستیم.

مختار بابایی درگفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان این مطلب افزود: تیم ذوب آهن نسبت به فجرسپاسی بازی بهتری را از خود به نمایش گذاشت اما به دلیل آنکه در زدن ضربات آخرموفق عمل نکرد نتوانست با کسب سه امتیاز از زمین بیرون بیاید.

وی با اشاره به گل تیم فجرسپاسی که از روی ضربه کرنربه دست آمد، گفت: روی این گل دروازبان تیم ما مقصر بود و باید در چیدن دیواردفاعی دقت بیشتری بعمل می آورد.

مختاربابایی با اشاره به عدم حضورکربکندی روی نیمکت ذوب آهن اظهار داشت: بدون شک عدم حضورآقای کربکندی به دلیل بستری بودن دربیمارستان، برای بازیکنان ما از لحاظ روحی و روانی مشکلاتی را ایجاد کرد ولی درمجموع آن ها زحمت خود را کشیدند وتنها باید ضعف گلزنی تیم را برطرف کنیم.
کد مطلب 452782

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