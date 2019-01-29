خودورهای تولید ۹۳ و ۲۰۱۴ مشمول معاینه فنی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند از سال ۱۳۹۸ کلیه خودروهای داخلی تولید ۹۳ و ما قبل و خودروهای وارداتی ۲۰۱۴ و ماقبل و همچنین خودروهای عمومی ۹۶ و ماقبل مشمول معاینه فنی هستند. بدیهی است خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت تردد در شهر تهران به صورت مکانیزه توسط دوربین روزانه مبلغ ۵۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

با عنایت به شرایط عادی وضعیت مراجعات به مراکز شهر تهران و امکان اخذ معاینه فنی در کمتر از یک ساعت به شهروندان دارای خودروهای تولید ۹۳ که در سال آینده مشمول معاینه فنی خواهند شد توصیه می‌گردد هر چه زودتر نسبت به انجام معاینه فنی خودروی خود اقدام نمایند. ضمناً جهت مدیریت زمان، مراجعه کنندگان محترم می‌توانند از سامانه نوبت دهی آنلاین به آدرس services۲۷.tehran.ir با تعیین وقت قبلی به مرکز مورد نظر مراجعه کنند.



در سال آینده نیز همانند سال ۹۷ برای کلیه خودروهای مشمول و غیر مشمول دارای معاینه فنی برتر تخفیف روزانه ۲۰ درصد در نرخ عوارض تردد در محدوده زوج و فرد و محدوده طرح ترافیک لحاظ خواهد شد. از شهروندانی که علاقه‌مندند از این امتیاز استفاده کنند، دعوت می‌شود هرچه سریع‌تر پیش از شلوغی آخر سال مراکز، نسبت به اخذ معاینه فنی برتر خودروی خود اقدام کنند.