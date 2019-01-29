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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۴۴

همزمان با دهه مبارک فجر؛

۵۴ طرح و پروژه عمرانی در شهرستان قصرقند افتتاح و کلنگ زنی می‌شود

۵۴ طرح و پروژه عمرانی در شهرستان قصرقند افتتاح و کلنگ زنی می‌شود

دلگان- سرپرست فرمانداری قصرقند گفت: هم‌زمان با دهه مبارک فجر ۵۴ طرح و پروژه با اعتباری بالغ‌ بر ۱۳۵ میلیارد ریال در این شهرستان کلنگ زنی و یا به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

علیرضا میر در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۵۴ طرح و پروژه عمرانی و خدماتی هم زمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شهرستان قصرقند کلنگ زنی و یا به مرحله بهره برداری می رسد.

سرپرست فرمانداری قصرقند افزود: طی این ایام ۵۴ پروژه در حوزه های کشاورزی، نوسازی مدارس، بهداشت و درمان، عمران شهری و روستایی، آب و فاضلاب، برق، ورزش و جوانان و منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال، توسعه خدمات رسانی به مردم و استفاده از ظرفیت های قصرقند از مهمترین اهداف اجرای این طرح های در این شهرستان است.

میر اظهار داشت: علاوه بر افتتاح و کلنگ زنی این طرح های عمرانی در قصرقند، بیش از ۵۰ ویژه برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی نیز با محوریت مردم در ایام دهه مبارک فجر در نقاط مختلف شهری، روستایی و عشایری این شهرستان برگزار می شود.

وی بیان داشت: اطلاع رسانی اقدامات دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین مردمی نمودن جشن های دهه فجر رویکرد اصلی ستاد دهه فجر در سال جاری است.

سرپرست فرمانداری قصرقند با تاکید برخدمات رسانی بهتر مدیران به مردم وکسب رضایتمندی عمومی گفت: دستگاه های اجرایی باید در جهت کسب رضایتمندی مردم وخدمت به آنان تلاش مضاعف کنند.

کد مطلب 4527832

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