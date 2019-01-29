دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال مصوبه سران قوا و هیات محترم وزیران و الزام تدوین دستور العمل اجرایی، ضوابط و دستورالعمل مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱ مورخ ۹۷.۱۰.۱۶ مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

گفتنی است، موضوع تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مدتی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده و مصوباتی از شورای عالی سران سه قوه و هیأت وزیران را نیز اخذ کرده است.

بر اساس این دستور العمل کلیه خودورهای مشمول مصوبات مذکور، امکان ترخیص از گمرکات را خواهد داشت.