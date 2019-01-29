تعداد مددجویان کمیته امداد به ۵ میلیون نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حاجی عبدالوهاب عصر سه‌شنبه در دومین جلسه هیئت امنای خیرین کارآفرین اشتغال استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه جمعیت افراد تحت حمایت کمیته امداد کشور به بالغ‌بر پنج میلیون نفر رسید، ابراز داشت: برای ایجاد اشتغال این تعداد مددجو می‌بایست از ظرفیت متخصصان استفاده کرد که ایجاد کانون‌های اشتغال می‌تواند به منزله اتاق فکری برای این مقصود قلمداد شود.

وی بابیان اینکه طی سال جاری ۶۰۰ هزار پشت نوبتی افراد به چرخه حمایتی کمیته امداد وارد شدند، اضافه کرد: قطعا برای توانمند شدن این افراد باید به جستجوی شغل برای انها بود که کارآفرینان و متخصصان اشتغال بهترین مشاور برای این کار محسوب می‌شوند.

مشاور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بابیان اینکه تسهیل امور اشتغال مددجویان از مهم‌ترین اهداف کانون خیران اشتغال است، تصریح کرد: با حمایت‌های فنی حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، بهزیستی و کمیته امداد می‌توان گام های موثری در راستای ایجاد اشتغال گروه‌های هدف برداشت.

وی بابیان اینکه مکانی برای دفتر کانون خیران اشتغال در استان سمنان در نظر گرفته‌شده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه کارآفرینان نیازهای واقعی را شناسایی کردند و خیران نیز در این مقوله ورود جدی دارند بنابراین داشتن این دفتر بهتر می‌تواند به جذب خیران و کارآفرینان کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جلسه هیئت امنا کانون خیرین و کارآفرین و اشتغال استان سمنان نجف علی انتظاری، محمد جمالیان، داوود قلیچی، سیف الله سعد الدین و داوود فیض به‌عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و ابراهیم محمودی و سمیرا حسینی به‌عنوان اعضاء علی‌البدل، فضل الله جاوید پور به‌عنوان بازرس اصلی و مرتضی علی‌آبادی به‌عنوان بازرس علی‌البدل از سوی هیئت امنای کانون خیرین کارآفرین و اشتغال انتخاب شدند.