آمریکا و ترکیه درباره تشکیل منطقه امن در شمال سوریه توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه و جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، طرفین در جریان این رایزنی تلفنی درباره ادامه هماهنگی دو کشور در روند خروج از سوریه و ایجاد منطقه امن به توافق رسیدند.

در این گفتگوی تلفنی همچنین بر اجرای نقشه راه منبج و اهمیت روابط دو جانیه نیز تاکید شده است.

همچنین برنامه‌ ریزی سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در گفتگوی تلفنی میان کالین و بولتون بوده است.