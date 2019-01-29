ایران در دوره بازسازی در کنار مردم و دولت سوریه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه) در دیدار حموده الصباغ رئیس مجلس مردمی سوریه ضمن ابلاغ سلام لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان به وی، بر ضرورت مراقبت و حراست از روابط فیمابین در برابر توطئه های دشمنان تأکید کرد و گفت: آمریکایی ها وقتی نتوانستند در بُعد نظامی توفیقی حاصل کنند، با تغییر سیاست سعی دارند با فشارهای اقتصادی و سیاسی به دنبال رسیدن به اهداف خود باشند.

جهانگیری بازسازی کشور سوریه را نیازمند همکاری کشورهای دوست در منطقه دانست و افزود: بازسازی زیرساخت ها و جبران ویرانی ها نیازمند شکل گیری عزم و اراد ه مردم سوریه است و جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دوره مبارزه علیه تروریسم، در دوره بازسازی نیز در کنار مردم و دولت سوریه خواهد بود.

رئیس مجلس مردمی سوریه در این دیدار با اشاره به این که روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه پس از انقلاب اسلامی از روندی رو به گسترش برخوردار بوده است، تصریح کرد: سوریه علاقمند است همانگونه که ایران در مبارزه با تروریسم همراه ما بوده است، در دوران بازسازی نیز با ما مشارکت کند.

حموده الصباغ به نتیجه رسیدن و امضاء توافقنامه های مختلف میان دو کشور را نتیجه روابط بسیار خوب دو کشور ارزیابی کرد و افزود: ما دشمنی مشترک داریم و امروز این دشمن مشترک به دنبال آسیب زدن به منافع دو ملت و تحریم و فشار بر ما است.