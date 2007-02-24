نشست های تخصصی ادبی با موضوع عاشورا برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با افتتاح نخستین دوره نمایشگاه کتاب فرهنگ عاشورایی، عصر امروز دکتر محمد رضا سنگری، دکتر صابر امامی ، جواد محقق و حمید رضا شکارسری با موضوع شعر عاشورایی به سخنرانی می پردازند.

فردا ششم اسفند نیز دکتر حسین علوی مهر درباره " نقش زنان در پاسداری قیام عاشورا " سخنرانی می کند.

علی نصیری روز دوشنبه هفتم اسفندماه به سخنرانی پیرامون " نقش عاشورا در بازسازی مفاهیم دینی " خواهد پرداخت. در این روز بعد از برگزاری سخنرانی از بهترین های آثار با مضمون عاشورا نیز تقدیرمی شود.

" جایگاه امام حسین " در حدیث شیعه برنامه سخنرانی روز سه شنبه است. ضمن اینکه دکتر ناصربخت نیز نهم اسفند به بررسی تعزیه در فرهنگ عاشورا می پردازد.

برگزاری نشست های تخصصی عکاسی، گرافیک و نقاشی، کارگاه خوشنویسی و نگارگری از دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب فرهنگ عاشورایی را تشکیل می دهد.

مراسم اختتامیه این ساعت 15 روز جمعه یازده اسفندماه در سالن کنفرانس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود.