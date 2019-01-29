حفاظت از محیط زیست یک وظیفه دینی و شرعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار مدیرکل و معاونین این اداره کل در سخنانی اظهار داشت: در سال‌های اخیر مسئله محیط زیست بسیار مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته و طرفداران بسیاری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تهدیدات زیست محیطی با وجود توسعه صنعت، استفاده بی رویه از منابع و خشکسالی های گسترده هر روز بیشتر می شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه طبیعت و محیط زیست کشورمان با بی توجهی انسانها در وضعیت نامناسبی بسر می برد که این معضلات باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وظیفه محیط زیست در دادن مجوزهای صنعتی و معدنی را بسیار سخت و حساس دانست و گفت: متأسفانه از تعهد صاحبان صنایع تا اجرای شرایط و ضوابط زیست محیطی فاصله بسیاری وجود دارد و هنگامی که یک واحد صنعتی به دلیل آلودگی تعطیل شود، فشار بسیاری به محیط زیست وارد می کنند.

وی بر ضرورت افزایش نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد و گفت: مردم و مسئولان باید بدانند که حفظ و حراست از محیط زیست یک وظیفه دینی و شرعی است و بر اساس آموزه های دینی، هیچ کسی اجازه تعدی به محیط زیست و حقوق مردم و جانداران را ندارد.

حفظ محیط زیست باید به عنوان یک فرهنگ در کشورمان نهادینه شود

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه حفظ محیط زیست باید به عنوان یک فرهنگ در کشورمان نهادینه شود، تصریح کرد: رسانه‌ها و صدا و سیما باید اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در حوزه محیط زیست را به عنوان یک خط مشی جدی در نظر گرفته و به صورت منظم و مستمر به این موضوع بپردازند.

وی در ادامه افزود: اگر فرهنگ زیست محیطی در جامعه ارتقاء یافته و با اطلاع رسانی مستمر آگاهی مردم در این حوزه افزوده شود، فشار افکار عمومی و رسانه ای، مانع از انجام برخی تخلفات شده و شاید برخی از متخلفان نیز از این مسیر بازگشته و به حامیان محیط زیست تبدیل شوند.

نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با بیان اینکه آموزش و فرهنگسازی زیست محیطی باید در میان کودکان و نوجوانان انجام بپذیرد، خاطرنشان کرد: این موضوع باید در کتاب‌های درسی ابتدایی مطرح شده و پیامدهای تخریب محیط زیست به دانش آموزان گوشزد شود.

۹۰ درصد صنایع در شعاع ۲۰ کیلومتری شهر قم قرار گرفته‌­اند

سید رضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست نیز در این نشست گزارشی از وضعیت محیط زیست استان و برنامه­‌های این اداره کل ارائه کرد و گفت: استان قم از متراکم­‌ترین استان‌ها به لحاظ جمعیتی و صنعتی است و ۹۰ درصد صنایع در شعاع ۲۰ کیلومتری شهر قم قرار گرفته‌­اند که متأسفانه تأثیرات مخرب اجتناب­ ناپذیری بر کیفیت و سلامت عمومی جامعه خواهد اشت.