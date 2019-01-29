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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۳۸

۵ روز پس از عزل توسط اشرف غنی؛

«محمد محقق» دوباره به سرکارش بازگشت

«محمد محقق» دوباره به سرکارش بازگشت

معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ۵ روز پس از عزل توسط رئیس جمهوری این کشور دوباره به سرکارش بازگشت.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان که ۵ روز پیش توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور از سمتش عزل شده بود، امروز سه شنبه برای نخستین بار دوباره به دفتر کارش بازگشت.

امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیز به بی‌بی‌سی اعلام کرد که محقق بدون ممانعتی بر سرکارش حاضر شده و با چند رسانه نیز مصاحبه کرده است.

رئیس جمهوری افغانستان، ۵ روز پیش با صدور فرمانی محقق را از کار عزل کرده بود.

ریاست اجرایی افغانستان پس از صدور فرمان ریاست جمهوری، اعلام کرده بود که تصمیم ارگ ریاست جمهوری مبنی بر برکناری محقق، خلاف موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است.

کد مطلب 4527867

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