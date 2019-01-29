کلاهبرداران میلیاردی در بجنورد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: در پی اعلام شکایت چند شهروند مبنی بر اینکه افرادی با ترفند جعل سند و امضاء اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده اند بلافاصله موضوع برای دستگیری این افراد با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

مظاهری با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی ابتدا با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و همچنین بررسی اظهارات شاکیان پرونده موفق شدند محل اختفای افراد مورد نظر را شناسایی کنند، افزود: کارآگاهان با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در یک اقدام غافلگیرانه ۱۷ نفر کلاهبردار حرفه ای را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

وی ادامه داد: این افراد ابتدا منکر بزه انتسابی خود شده که در نهایت با مشاهده مستندات مربوطه و همچنین مواجه با شاکیان پرونده به ۲۳ فقره کلاهبرداری به ارزش دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتراف کردند که برای آنان پرونده تشکیل شده است.

سارقان حرفه ای با ۴۲ فقره سرقت به دام افتادند

فرمانده انتظامی خراسان شمالی همچنین از دستگیری دو سارق حرفه ای با ۴۲ فقره سرقت در بجنورد خبر داد.

مظاهری اظهار کرد: در پی اعلام چندین فقره سرقت در سطح شهرستان بجنورد بلافاصله موضوع برای دستگیری عاملان سرقت با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان ابتدا اقدامات فنی و پلیسی خود را به صورت گسترده شروع کردند، افزود: با تلاش شبانه روزی در نهایت کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند، محل اختفای افراد مورد نظر را شناسایی کنند.

این مقام ارشد انتظامی در استان با اشاره به اینکه کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی به محل اختفای سارقان اعزام شدند، تصریح کرد: در یک عملیات غافلگیرانه هر دو سارق دستگیر و برای تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده به مقر انتظامی منتقل شدند.

مظاهری ادامه داد: متهمان در بازجویی های به عمل آمده به ۴۲ فقره سرقت از منزل، مغازه، اماکن خصوصی و دولتی، قطعات خودرو، موتورسیکلت، احشام و ... اعتراف کردند.

کشف ۲۰ میلیون ریال کالای قاچاق در بجنورد

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در ادامه از کشف ۲۰ میلیون ریال کالای قاچاق در بجنورد خبر داد.

مظاهری گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم اقدام به نگهداری مقدار قابل توجهی بست پلاستیکی قاچاق در یک انبار در حاشیه شهرستان بجنورد کرده بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: کارآگاهان در بازرسی از این انبار تعداد ۳۰ هزار عدد بست پلاستیکی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه ارزش این کالا ۲۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.