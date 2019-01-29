محفل انس با قرآن در راز و جرگلان برگزار شد

حجت الاسلام امیر گلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحقق و حصول امر خطیر(ظهور حضرت مهدی) نیازمند و مستلزم زمینه سازی لازم بوده که پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همین رابطه قابل بررسی است.

گلی افزود: تردیدی وجود ندارد که اراده پروردگار اصلی ترین مولفه در پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود و همین امر سبب شده تا با پشتیبانی مردم، امام راحل در برابر حکومت ستمشاهی به پیروزی برسد.

وی تصریح کرد: هیچ قدرتی در جهان تاب و توان مقابله یا شکست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت عدل الهی امام زمان(عج) را نخواهد داشت چراکه هر دو در راستای یکدیگر و برای برپایی عدل توسط حضرت حجت(عج) محقق شده و خواهد شد و با عنایت به وعده الهی و پشتوانه این جریان که همان اراده پروردگار است، هیچ گونه خلل و بن بستی در این امر وجود نخواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رازو جرگلان، توسعه فرهنگ قرآنی را، یکی از برنامه های مهم اداره تبلیغات اسلامی دانست و گفت: تلاش ما برای توسعه فرهنگ قرآنی به این دلیل است که از افتخار سربازی در محضر و معیت امام زمان (عج) باز نمانیم، چراکه این جریان تحت هر شرایطی به نتیجه می رسد و هرگونه سستی از سوی ما، نتیجه ای جز پیاده شدن از کاروان حضرت حجت(عج) را در پی نخواهد داشت.

گلی بیان کرد: بر ما واجب است تا با بهره گیری و الگو برداری از قرآن و از دریچه عقل، علم، یقین و خویشتن داری در برابر هوس های شیطانی، رشد و کمال انسانی و اخلاقی را در خود تقویت کنیم که در صورت لانه کردن شیطان در دل ما از توفیق کلام حق و قرآن کریم محروم خواهیم شد.

گفتنی است، محفل نورانی انس با قرآن بعدازظهر دوشنبه در روستای پشنده از توابع بخش مرکزی شهرستان راز و جرگلان برگزار شد.