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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۲۱

رئیس اداره تبلیغات اسلامی راز و جرگلان:

محفل انس با قرآن در راز و جرگلان برگزار شد

محفل انس با قرآن در راز و جرگلان برگزار شد

راز و جرگلان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی راز و جرگلان از برگزاری محفل انس با قرآن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام امیر گلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحقق و حصول امر خطیر(ظهور حضرت مهدی) نیازمند و مستلزم زمینه سازی لازم بوده که پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همین رابطه قابل بررسی است.

گلی افزود: تردیدی وجود ندارد که اراده پروردگار اصلی ترین مولفه در پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود و همین امر سبب شده تا با پشتیبانی مردم، امام راحل در برابر حکومت ستمشاهی به پیروزی برسد.

وی تصریح کرد: هیچ قدرتی در جهان تاب و توان مقابله یا شکست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت عدل الهی امام زمان(عج) را نخواهد داشت چراکه هر دو در راستای یکدیگر و برای برپایی عدل توسط حضرت حجت(عج) محقق شده و خواهد شد و با عنایت به وعده الهی و پشتوانه این جریان که همان اراده پروردگار است، هیچ گونه خلل و بن بستی در این امر وجود نخواهد داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رازو جرگلان، توسعه فرهنگ قرآنی را، یکی از برنامه های مهم اداره تبلیغات اسلامی دانست و گفت: تلاش ما برای توسعه فرهنگ قرآنی به این دلیل است که از افتخار سربازی در محضر و معیت امام زمان (عج) باز نمانیم، چراکه این جریان تحت هر شرایطی به نتیجه می رسد و هرگونه سستی از سوی ما، نتیجه ای جز پیاده شدن از کاروان حضرت حجت(عج) را در پی نخواهد داشت.

گلی بیان کرد: بر ما واجب است تا با بهره گیری و الگو برداری از قرآن و از دریچه عقل، علم، یقین و خویشتن داری در برابر هوس های شیطانی، رشد و کمال انسانی و اخلاقی را در خود تقویت کنیم که در صورت لانه کردن شیطان در دل ما از توفیق کلام حق و قرآن کریم محروم خواهیم شد.

گفتنی است، محفل نورانی انس با قرآن بعدازظهر دوشنبه در روستای پشنده از توابع بخش مرکزی شهرستان راز و جرگلان برگزار شد.

کد مطلب 4527870

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