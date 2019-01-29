افزایش ۴ درصدی تولید انرژی در نیروگاه نکا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نعمتی، شامگاه سه شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران افزود: نیروگاه نکا براساس برنامه ریزی انجام شده آنچه در تعهد و توان بود؛انجام داده است ودر ۱۰ ماهه سال ۹۷ در نیروگاه نکا ۹ میلیارد و ۸۰۰ کیلووات ساعت انرژی تولید شده است که شاهد تولید مناسب براساس برنامه ریزی بودیم.

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا همچنین با اشاره به سوخت مازوت در نیروگاه بیان داشت: سهم گاز و مازوت بخش بخار نیروگاه نکا در سال جاری متفاوت است وسهم گاز ۷۷ درصد و ۲۳ درصد سهم مازوت برای تولید انرژی است.

وی گفت: تلاش برای استفاده از سوخت گاز به عنوان سوخت پاک و سالم از دغدغه های مهم ماست و معتقدیم که در کنار تلاش برای تولید برق مردم کشور، رعایت مسائل زیست‌محیطی باید رعایت ‌شود.

نعمتی اضافه کرد: استفاده از سوخت مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین نیروگاه نکا سال‌ها است که انجام می‌شود و به دلیل افت فشار گاز در فصل سرما و متصل نبودن به سیستم پرفشار گاز موجب شده است که این سوخت وجود داتشه باشد که امسال سهم استفاده از گاز افزایش داشته است.

وی یادآور شد: براساس همان اعتقادی که بر رعایت مسائل زیست محیطی وجود دارد و در کنار کاهش مخاطرات برای تجهیزات نیروگاهی در سال جاری تاکنون ۱۰ درصد سهم گاز نیروگاه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است.

این مسئول گفت: استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه هم مقرون به صرفه نیست و آلودگی‌های ناشی از مازوت را قبول داریم اما در تولید انرژی این نیروگاه به دو نوع سوخت گاز و مازون نیازمندیم که البته سیکل ترکیبی نیروگاه کاملا" با گاز و بخش های دیگر گاز و سوخت مایع با هم استفاده می شود.

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا با بیان اینکه در سال جاری برای بخش گازی، ۲۳ درصد سوخت نیروگاه مازوت و ۷۷درصد گاز است؛ یادآور شد: تلاش داریم تا این مقدار را هم به صفر برسانیم و تلاش برای استفاده از هوای پاک را ارزانی همه مردم منطقه کنیم.

نعمتی همچنین با اشاره به در دست ساخت بودن ساختمان پروژه اب شیرین کن گفت: این پروژه داریا پیشرفت ۵۰ درصدی است و با وارد مدار شدن ان در تابستان سال آینده، استفاده از چاه آب کم شده و اب شیرین وارد مدار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه نکا دارای قدرت نامی ۲۲۱۴ مگاوات تولید برق است که از ۴ واحد ۴۴۰ مگاواتی بخار و یک بلوک سیکل ترکیبی متشکل از ۲ واحد ۱۳۶ مگاواتی گازی و یک واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار و ۲ واحد توربین انبساطی به قدرت ۴.۹ مگاوات تشکیل شده است.

در حاشیه این نشست خبری خبرنگاران از واحدهای مختلف نیروگاه نکا بازدید و با بخش های مختلف نیروگاه نکا از نزدیک آشنا شدند.