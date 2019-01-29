  1. استانها
  2. مازندران
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۲۲

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا اعلام کرد:

افزایش ۴ درصدی تولید انرژی در نیروگاه نکا

افزایش ۴ درصدی تولید انرژی در نیروگاه نکا

نکا -مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا از افزایش چهار درصدی تولید انرژی در نیروگاه نکا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نعمتی، شامگاه سه شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران افزود: نیروگاه نکا براساس برنامه ریزی انجام شده آنچه در تعهد و توان بود؛انجام داده است ودر ۱۰ ماهه سال ۹۷ در نیروگاه نکا ۹ میلیارد و ۸۰۰ کیلووات ساعت انرژی تولید شده است که شاهد تولید مناسب براساس برنامه ریزی بودیم.

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا همچنین با اشاره به سوخت مازوت در نیروگاه بیان داشت: سهم گاز و مازوت بخش بخار نیروگاه نکا در سال جاری متفاوت است وسهم گاز ۷۷ درصد و ۲۳ درصد سهم مازوت برای تولید انرژی است.

وی گفت: تلاش برای استفاده از سوخت گاز به عنوان سوخت پاک و سالم از دغدغه های مهم ماست و معتقدیم که در کنار تلاش برای تولید برق مردم کشور، رعایت مسائل زیست‌محیطی باید رعایت ‌شود.

نعمتی اضافه کرد: استفاده از سوخت مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین نیروگاه نکا سال‌ها است که انجام می‌شود و به دلیل افت فشار گاز در فصل سرما و متصل نبودن به سیستم پرفشار گاز موجب شده است که این سوخت وجود داتشه باشد که امسال سهم استفاده از گاز افزایش داشته است.

وی یادآور شد: براساس همان اعتقادی که بر رعایت مسائل زیست محیطی وجود دارد و در کنار کاهش مخاطرات برای تجهیزات نیروگاهی در سال جاری تاکنون ۱۰ درصد سهم گاز نیروگاه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است.

این مسئول گفت: استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه هم مقرون به صرفه نیست و آلودگی‌های ناشی از مازوت را قبول داریم اما در تولید انرژی این نیروگاه به دو نوع سوخت گاز و مازون نیازمندیم که البته سیکل ترکیبی نیروگاه کاملا" با گاز و بخش های دیگر گاز و سوخت مایع با هم استفاده می شود.

مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا با بیان اینکه در سال جاری برای بخش گازی، ۲۳ درصد سوخت نیروگاه مازوت و ۷۷درصد گاز است؛ یادآور شد: تلاش داریم تا این مقدار را هم به صفر برسانیم و تلاش برای استفاده از هوای پاک را ارزانی همه مردم منطقه کنیم.

نعمتی همچنین با اشاره به در دست ساخت بودن ساختمان پروژه اب شیرین کن گفت: این پروژه داریا پیشرفت ۵۰ درصدی است و با وارد مدار شدن ان در تابستان سال آینده، استفاده از چاه آب کم شده و اب شیرین وارد مدار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه نکا دارای قدرت نامی ۲۲۱۴ مگاوات تولید برق است که از ۴ واحد ۴۴۰ مگاواتی بخار و یک بلوک سیکل ترکیبی متشکل از ۲ واحد ۱۳۶ مگاواتی گازی و یک واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار و ۲ واحد توربین انبساطی به قدرت ۴.۹  مگاوات تشکیل شده است.

در حاشیه این نشست خبری خبرنگاران از واحدهای مختلف نیروگاه نکا بازدید و با بخش های مختلف نیروگاه نکا از نزدیک آشنا شدند.

کد مطلب 4527872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها