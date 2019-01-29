به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری امشب در دیدار با وزیر دفاع که به منظور شرکت در شورای اداری استان و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنایع دریایی به یزد سفر کرده است، اظهار داشت: تلاَش‌های وزارت دفاع و همه افرادی که در مسیر تامین و ارتقاء امنیت کشور و افزایش قدرت دفاعی کشور تلاش می‌کنند، قابل تقدیر و تحسین است.

وی با اشاره به اینکه کشور ما امروز در زمینه امنیت و قدرت دفاعی به قدرت بالایی دست یافته است،‌ افزود: در صورتی که وزارت دفاع فعالیت‌های تحقیقاتی و میدانی را افزایش دهد، به طور قطع به موفقیت‌های بیشتری نیز دست خواهیم یافت.

ناصری با تاکید بر اینکه باید در زمینه های مختلف صنعتی، تولیدی و کشاورزی نوآوری وجود داشته باشد، عنوان کرد: در حال حاضر این نوآوری‌ها کمتر است و در بسیاری از زمینه‌ها امور به شکل سنتی گذشته انجام می‌شود و گرچه فعالیت‌های بسیاری صورت می‌گیرد، اما نوآوری در آن وجود ندارد.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه در زمینه تولیدات مختلف باید قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی داشته باشیم، تصریح کرد: متاسفانه سال‌ها یک محصول بدون تغییر تولید شود و حتی در مواردی مشکلات محصولات نیز برطرف نمی‌شود.

وی از جمله این صنایع به صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: نوآوری و تفکر درستی در صنعت خودروسازی وجود ندارد و این امر سبب شده که سال‌ها در این زمینه درجا بزنیم.

ناصری خاطرنشان کرد: این در حالی است که در میان جوانان کشور ما نخبگان بسیاری وجود دارند و فقط کافی است از آنها حمایت شود و امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد آنگاه خواهیم دید که چگونه زمینه شکوفایی در زمینه های مختلف تولید و صنعت را رقم خواهند زد.

وی با اشاره به بیکاری بخش قابل توجهی از تحصیکرده‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیان کرد: اگر نخبگان و جوانان خلاق شناسایی شوند و امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد و حمایت‌های لازم از آنها انجام شود، علاوه بر فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان تحصیلکرده، کشور نیز به پیشرفت و شکوفایی در زمینه های مختلف صنعتی دست خواهد یافت.

ناصری عنوان کرد: البته به طور قطع این اقدام در وزارت دفاع و تشکیلات آن انجام شده که امروز به این درجه از شکوفایی و قدرت دفاعی رسیده ایم اما امیدواریم این اقدام در سایر حوزه‌ها نیز انجام شود و استعدادهای جوانان در سایر صنایع به ویژه صنایع خودروسازی نیز مورد استفاده قرار گیرد.