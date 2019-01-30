یک مدیر البرزی سوار بر قطار بازنشستگان شد/فقط استاندار رفت

خبرگزاری مهر - گروه استانها - ساره نوری: قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شهریور امسال توسط شورای نگهبان تأیید نهایی شد. با تائید این قانون رؤسای سه قوه، معاونان رئیسجمهور، نایبرئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس از قانون مستثنی شدند اما برخی مقامات ازجمله استانداران، شهرداران، معاونان وزرا و مدیران که بازنشسته تلقی میشدند باید از سمتهای خود کنارهگیری میکردند.
قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان یکشنبه اول مهر سال جاری برای اجرا دستور خورد و بر اساس آنچه پیشتر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود دستگاههای مشمول مکلف شدند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون میشوند، از خدمت جدا و با آنان تسویهحساب کنند.
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در استان البرز اجرا و استاندار سابق به جمع بازنشستگان پیوست. محمدعلی نجفی استاندار سابق البرز بیست و هفتم آبان ماه جاری در آخرین نشست با مدیران استان، بابیان اینکه امکان بازگشت به کار در سمت استانداری به دلیل اینکه با ۳۰ سال سابقه کار بازنشست شدم را داشتم، گفت: با توجه به شرایط موجود میتوانستم پیگیری لازم را برای ادامه فعالیت خود داشته باشم و این امر نیز محقق میشد ولی ترجیح دادم فرصت خدمت را به جوانان بدهم و از فرصت رأی دیوان استفاده نکردم.
محمدعلی نجفی استاندار سابق البرز
اما در گفتگو با زهرا عربشاهی رئیس سازمان مدیریت برنامهریزی استان البرز وضعیت بازنشستگی مدیران استان را پیگیری کردیم، وی با تأکید بر اینکه ریز اطلاعات وضعیت بازنشستگی همکاران استانی را نداریم، اظهار کرد: ما در وضعیت کلان میدانیم که استاندار سابق البرز بازنشسته بوده است.
در دستگاههای دولتی استان البرز مدیر بازنشسته ای وجود نداردوی در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز، گفت: وی طی یک سال گذشته بازگشت به کار داشته؛ یعنی وی پاداش بازنشستگی را پس داده و سالهایی که بیمه نداده را اعاده کرده و پولی که بابت قرارداد گرفته بود را نیز برگردانده و به قولی میتوان گفت سربهسر شده که تا ۳۵ سال بمانند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز گفت: درواقع وضعیت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز مانند بهکارگیری بازنشستهها نبوده و در حال حاضر بازنشسته نیست.
عربشاهی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه در استان مورد بازنشستهای نداریم، گفت: امور اداری و استخدامی اعلام کرده است که مدیران مشمول قانون بازنشستگی، بازنشسته شدهاند.
وی در ادامه ضمن تشریح شرایط بهکارگیری مدیران بازنشسته، گفت: اگر بازنشستهای در استان باشد که درخواست بهکارگیری داشته باشد، میتواند با یکسوم حقوق مجوز و کد شناسه را از امور اداری استخدامی دریافت کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز تأکید کرد: در ۲۶ دستگاهی که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بودجه هزینهای آنها را پرداخت میکند، مدیری که با شرایط بازنشستگی بهکارگیری شده باشد، نداریم.
سازمان امور اداری استخدامی کشور ممکن است به یک سازمان برای انعقاد قرارداد پارهوقت با بازنشستگان مجوز بدهدعربشاهی با تأکید بر اینکه وضعیت نیروهای انسانی دستگاههای استان به لحاظ پیمانی، قراردادی و رسمی استخراجشده است، گفت: سازمان امور اداری استخدامی بهصورت مستقیم با وزارت خانهها و سازمانهای ملی ارتباط برقرار کرده و برای بهکارگیری بازنشستگان مجوز میدهد.
وی گفت: سازمان امور اداری استخدامی کشور ممکن است برای مثال به یک سازمان برای انعقاد قرارداد پارهوقت با بازنشستگان مجوز بدهد حال سازمان موردنظر میتواند مجوزها را میان استانها تقسیم کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز با تأکید دوباره بر اینکه در سطح مدیران استان بازنشستهای نداریم، گفت: تنها مورد معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز بوده که تا پارسال قراردادی بودند و پیش از ابلاغ قانون منع بهکارگیری بازگشت به کار گرفته و حکم کارمند شاغل برایشان صادرشده است.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نویدبخش حضور جوانان در بدنه مدیریتی کشور و ایجاد تحولات مثبت در بسیاری از حوزهها بهویژه حوزه اقتصادی است، حوزهای که نیازمند ایدههای نو برای توسعه همهجانبه کشور و کمک به معیشت مردم است.
در این میان نمیتوان تجربیات ارزشمند بازنشستگان را نادیده گرفت؛ بسیاری از کارشناسان نیز بر این باور هستند که میتوان از ظرفیت بازنشستگان در کسوت مشاور استفاده کرد.
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