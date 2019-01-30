دوشان ماکاویو کارگردان یوگسلاو درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دوشان ماکاویو که برای ساخت فیلمهایی چون «اسرار سازماندهی» شناخته میشود و سازنده آثاری بیپرده بود که از سوی مقامات کشورش ممنوع شناخته میشدند، درگذشت.
این نویسنده، کارگردان و پیشگام سینمای خلاق که برای آثارش در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شناخته میشد در ۸۶ سالگی چشم از جهان فروبست.
وی که دارای دکترای افتخاری از دانشگاه بلگراد در سال ۲۰۱۸ بود، در همین شهر که زادگاهش نیز بود، درگذشت.
«مونتهنگرو» محصول ۱۹۸۱ که در سوئد ساخته شد شاید از شناخته شدهترین فیلمهای وی باشد. این کمدی سیاه با تمرکز بر یک زن خانهدار آمریکایی با بازی سوزان آنسپچ ساخته شد که در استکهلم با کولیهای یوگسلاو آشنا میشود.
فیلمهای ماکاویو که بخشی از موج سیاه یوگسلاوی را شکل داده بیشتر ضد بوروکراسی بودند و به همین دلیل از سوی مقامات کشورش بارها و بارها ممنوع اعلام شدند.
موج سیاه یوگسلاوی برای شیوه غیرسنتی در فیلمسازی، طنز تیره و بررسی انتقادی جامعه آن زمان یوگسلاوی شناخته شدهاست.
ماکاویو سال ۱۹۳۲ در بلگراد به دنیا آمد و از آنجا که در سالهای جنگ جهانی رشد کرد، جنگ را با همه وجود درک کرد و در نهایت به یکی از معترضترین کارگردانهای کشورش بدل شد.
«اسرار سازماندهی» که سال ۱۹۷۱ ساخته شد و از شاهکارهای وی به شمار میآید و در جشنواره کن و بخش دو هفته کارگردانها به نمایش درآمد، با تمرکز برآموزههای یک رواندرمانگر ساخته شده که تئوریهایی درباره انقلاب و توسعه دارد و شیوههای اخلاقی سوسیالیستها و غربیهای آن دوره را به نقد میکشد.
فیلم «آدمی یک پرنده نیست» که اولین فیلم بلند این فیلمساز است و سال ۱۹۶۵ ساخته شده، به نوعی ارایه کننده نظرات وی در ۱۱ فیلم بعدیاش هم هست و مملو از کنایههای سیاسی به وضعیت کشورش و درباره کنشگری سیاسی انسان است.
این کارگردان که اوایل دهه ۱۹۷۰ از کشورش رانده شد؛ بعدها گفت برای توضیح این که چه اتفاقی دارد میافتد بهترین راه بیرون رفتن از یوگسلاوی بود.
به این ترتیب او مدتی در فرانسه و کانادا زندگی کرد و با کسب حمایت مالی توانست «فیلم شیرین» را سال ۱۹۷۴ بسازد.
وی که در کشورش در رشته روانشناسی اجتماعی تحصیل کرده بود و بعد وارد ارتش شد، از سال ۱۹۵۷ تا ۶۴ فعالیتهایش را بین نقد سینما و فیلمسازی تقسیم میکرد اما پس از آن به فیلمسازی پرداخت.
ماکاویو در آمریکا در سال ۱۹۷۸ از هاروارد در رشته فیلم فارغالتحصیل شد و بعد فیلم «مونتهنگرو» را با الهام از «کازابلانکا» ساخت.
او شمار زیادی فیلم کوتاه نیز در کارنامه دارد که حاصل دوران اولیه فیلمسازیاش است.
در کارنامه وی جوایز متعددی نیز جای دارد که جایزه برلیناله و شیکاگو از جمله آنهاست.
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