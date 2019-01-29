ریزش کوه در محور پلدختر - اندیمشک

نعمت‌الله دستیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جاده پلدختر - اندیمشک در نزدیکی روستای «پاعلم» به علت حجم بالای ریزش کوه در هر دولاین مسدود است و در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در این محور صورت نمی‌گیرد.

وی بیان کرد: تا اطلاع ثانوی این محور مسدود و در حال حاضر نیروهای راهداری، پلیس راه و نیروی انتظامی در منطقه حضور دارند و اقدامات لازم در راستای بازگشایی این محور در دست انجام است.

فرماندار پلدختر گفت: رانندگانی که قصد عبور از این محور را دارند می توانند از محور جایگزین آزاد راه اندیمشک -خرم آباد تردد کنند.