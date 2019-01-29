به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحتی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی بسیج میامی بابیان اینکه ۱۴۰ عنوان ویژه برنامه چهل‌سالگی انقلاب در این شهرستان اجرا می‌شود، ابراز داشت: تدوین این برنامه‌ها از نهم دی‌ماه امسال با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده کلید خورد که هم‌اکنون برخی از این برنامه‌ها آغاز و برخی نیز تا پایان سال جاری ادامه‌دار خواهد بود.

وی بابیان اینکه تلاش شد تا محوریت برنامه‌ها به‌سوی خدمت‌رسانی و رفع محرومیت روستاها باشد، اضافه کرد: برپایی ۴۰ دیگ غذا، تهیه ۴۰ بسته غذایی، ۴۰ تنور نان صلواتی و توزیع این اقدام بین نیازمندان و همچنین اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم و محلات برای خدمت‌رسانی در عرصه‌های مختلف درمانی و عمرانی از جمله این برنامه‌ها را شامل می‌شود.

فرمانده سپاه میامی بابیان اینکه برنامه‌های ویژه جوانان و نوجوانان نیز در بسیج این شهرستان تدارک دیده‌شده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه نسل جدید انقلاب را درک نکرده است لذا برنامه‌های ویژه این گروه سنی با برپایی مسابقات ورزشی، فرهنگی، کتابخوانی، محافل انس با قرآن و پخش ۴۰ فیلم در مساجد میامی پیگیری می‌شود.

فلاحتی بابیان اینکه محله اسلامی کلاته های شرقی میامی افتتاح شد، تصریح کرد: فضاسازی سطح روستاها و شهرها و پایگاه‌های بسیج، اجرای گشت‌های محله محور برای تامین امنیت، برگزاری کرسی های آزاداندیشی با موضوع من انقلاب اسلامی و دشمن ما و ارسال ۴۰ پیامک با محتوای انقلاب از جمله برنامه‌هایی که در این ایام اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: جشن تولد انقلاب در روز ۲۲ بهمن، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری سه یادواره شهدا، همایش تجلیل از بانوان انقلابی، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری رژه موتوری و میز خدمت در نماز جمعه از جمله برنامه‌هایی است که در ایام منتهی به سال‌روز پیروزی انقلاب اسلامی در میامی اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه میامی بابیان اینکه جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن باعث شد تا اهمیت دهه فجر امسال بیشتر از سال‌های گذشته باشد، افزود: دشمن که در صدد برگزاری جشن کریسمس در ایران بود با وجود مردم انقلابی نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند و بی شک این انقلاب به ظهور مهدی موعود (عج) ختم خواهد شد.