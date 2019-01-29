  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۵۹

واشنگتن: ایران هیچ فعالیت مرتبط با توسعه تسلیحات هسته‌ای ندارد

واشنگتن: ایران هیچ فعالیت مرتبط با توسعه تسلیحات هسته‌ای ندارد

مدیر اطلاعات ملی آمریکا اذعان کرد: ایران هیچ فعالیت مرتبط با توسعه تسلیحات هسته‌ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اِس نیوز، «دنیل کوتس» مدیر اطلاعات ملی آمریکا امروز سه شنبه در جریان نشست کمیته اطلاعاتی مجلس سنای این کشور به اظهار نظر درباره ایران پرداخت.

مدیر اطلاعات ملی آمریکا در این خصوص گفت: همچنان ارزیابی ما این است که ایران در حال حاضر هیچ فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه تسلیحات هسته ای که به تولید یک ابزار اتمی منتهی شد، ندارد.

«دانیل کوتس» در نشست مذکور ادامه داد: ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ ای عمل کرده است. ادامه اجرای برجام توسط ایران زمان مورد نیاز تهران برای ساخت مواد هسته‌ ای لازم برای تولید سلاح هسته‌ ای را از چند ماه به حدود یک سال افزایش داده است.

وی در ادامه درباره کره شمالی نیز گفت: بعید به نظر می رسد که کره شمالی برنامه هسته ای خود را تعطیل کند؛ زیرا این کشور سلاح هسته‌ ای را برای بقاء خود حیاتی می‌داند.

کد مطلب 4527895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      دولت با بی تدبیری وناامیدی آنچنان بتن به تاسیسات هسته ای وارد نموده است که فعالیتی نمی تواند داشته باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها