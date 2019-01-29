استقرار ۶۵ درصد جمعیت استان یزد در مرکز استان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ترحمی امروز در ادامه نشست‌های خبری فرمانداران شهرستان‌های مختلف استان یزد به منظور تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: کشور اسلامی ما و به تبع آن استان یزد، در زمان بلوغ ۴۰ سالگی به تکامل رسیده و گرچه مشکلاتی وجود دارد اما در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته ایم.

وی افزود: شهرستان یزد به عنوان مرکز استان بیش از ۶۵ درصد جمعیت استان را در خود جای داده و این امر به طور قطع نگاه ویژه مسئولان استان به مرکز استان را می‌طلبد.

ترحمی بیان کرد: به طور قطع تراکم جمعیت در یک منطقه، مسائلی همچون حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی را به دنبال که لازم است توجه بیشتری از سوی مسئولان استان به این مناطق شود.

فرماندار یزد با مقایسه ای بین آمار شهرستان یزد در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب عنوان کرد: شهرستان یزد قبل از انقلاب حدود ۲۲۰ هزار نفر جمعیت داشت که این میزان در حال حاضر به بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسیده بنابراین شاهد رشد ۲۰۰ درصدی در مرکز استان یزد بوده ایم.

وی جمعیت روستایی شهرستان یزد، قبل از انقلاب را نیز ۵۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این آمار اکنون با کاهش ۱۰ هزار نفری به ۴۵ هزار نفر رسیده است.

ترحمی همچنین به ارائه آمار و گزارش های حوزه صنعت استان یزد و اشتغالزایی در این زمینه پرداخت و یادآور شد: بعد از انقلاب اسلامی، ۱۴۳ هزار نفر در استان یزد به عنوان بیمه شده اصلی، زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند که این افراد اغلب در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی مرکز استان در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه شرایط عمومی یزد بعد از انقلاب رشد توسعه‌ای مناسبی نسبت به قبل از انقلاب داشته است، تأکید کرد: بیمه شدن بیش از ۱۴۳ هزار نفر، صدور سه هزار و ۲۹۱ پروانه صنعتی با اشتغال ۱۰۰ هزار نفر و صدور ۵۶۷ پروانه معدنی با اشتغال‌زایی بیش از ۱۲ هزار نفر، ازجمله اقدامات انجام‌شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان یزد است.

سرپرست فرمانداری یزد، ضریب نفوذ تلفن ثابت در یزد طی سال جاری را ۳۳۳ هزار و ضریب نفوذ تلفن همراه در این شهرستان را ۴۹۹ هزار و ۸۲۱ مشترک اعلام کرد و گفت: این خدمات در مقایسه با دوران قبل از پیروزی انقلاب، چشمگیر است.

ترحمی به تشریح وضعیت گاز رسانی، برق‌رسانی و آبرسانی به مرکز استان یزد و مقایسه آن با قبل از پیروزی انقلاب پرداخت و یادآور شد: در همه این زمینه ها رشد چشمگیری را شاهد بوده ایم.