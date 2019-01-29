دستاوردها و خدمات نظام به مردم معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی عصر سه شنبه در شورای اداری شهرستان بروجرد، با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: دهه فجر امسال با سال های گذشته متفاوت بوده و همه مسئولان می بایست تلاش کنند همه دستاوردها و خدمات نظام را در طول این سال ها به مردم معرفی کنند.

وی با بیان اینکه مدیران با توجه به شعار «افتخار به گذشته امید به آینده» در دهه فجر امسال در راستای به رخ کشاندن خدمات نظام به مردم تلاشی مضاعف داشته باشند، ادامه داد: مدیران کمیته هایی که در ستاد دهه فجر تعریف شده اند با برنامه ریزی و ارائه عملکردی مقایسه ای از اداره خود در قبل و بعد از انقلاب می توانند خدمات نظام را به منصه ظهور رسانده و مردم را از این عملکرد آگاه کنند.

فرماندار بروجرد، گفت: اگر نخواهیم خدمات نظام را به مردم معرفی کنیم اوج بی انصافی است گرچه مردم نیز حق دارند از مسئولان مطالبه گری داشته باشند اما در مقابل مسئولان هم باید تلاش کنند خدمات نظام جمهوری اسلامی را در همه زمینه ها و حوزه ها به مردم نشان دهند.

رحیمی، ادامه داد: این مردم از مسئولان انتظار خدمات رسانی دارند و در حال حاضر که فصل بودجه هم هست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید با توجه به ظرفیتی که دارند از اعتبارات ملی استفاده کنند چرا که با اعتبارات ناچیز شهرستان نمی توانیم مشکلات را حل کنیم.

وی، همچنین از تمامی ادارات خواست تا بدهی خود به شهرداری بروجرد را پرداخت کنند تا این نهاد نیز بتواند مشکلات مالی را حل کند چرا که همانند دیگر شهرداری های کشور درآمد پایدار ندارد.