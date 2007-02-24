به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد جشنواره امسال شامل بخش‌های مختلف از جمله بخش مسابقه ایران و بین‌الملل، چشم‌انداز، نمایش‌های ویژه، کارگاهها و نشست‌های تخصصی است که ساعت 9 صبح در سالن اصلی، سالن غدیر و آسمان مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری، سینما کانون و سالن دانشکده صدا و سیما آغاز می‌شود و با نمایش در پنج سالن، برنامه‌ها در هر روز تا پایان روز دهم اسفند ادامه می‌یابد.



در جشنواره امسال 104 فیلم در بخش مسابقه ایران و 172 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل حضور دارند و کار داوری بخش مسابقه ایران به نیمه‌های خود رسیده و داوران شناخته شده بخش مسابقه بین‌الملل از روز شنبه بررسی فیلم‌های این بخش را آغاز کرده‌اند. فردا در نخستین روز جشنواره پویانمایی تهران در مجموع 250 فیلم در بخش‌ها و سالن‌های مختلف به نمایش درمی‌آید.



در سالن اصلی علاوه بر نمایش 15 فیلم در بخش مسابقه ایران و 28 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل، در بخش چشم‌انداز آثار بوردو با نمایش 9 فیلم ساعت 30/15 بررسی می‌شود و ساعت 30/19 در بخش نمایش‌های ویژه 9 فیلم از بهرام روحانی روی پرده می‌رود. سانس ساعت 30/21 نیز به نمایش فیلم بلند "اوسه‌آم" اختصاص دارد.



فردا در سالن غدیر 26 فیلم در بخش مسابقه ایران و 10 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل به نمایش درمی‌آید. بخش نمایش‌های ویژه در این سالن ساعت 9 به "لهستان، سرزمین ایده‌های بصری" با حضور 11 فیلم اختصاص دارد و در بخش چشم‌انداز ساعت 11 فعالیت‌های دانشکده صدا و سیما در زمینه پویانمایی با نمایش هشت فیلم بررسی می‌شود. همچنین "آموزش پویانمایی بریتانیا، ای‌بی‌آی" نام بخش دیگری از برنامه چشم‌انداز است که ساعت 30/19 با نمایش 9 فیلم در سالن غدیر برگزار می‌شود و در ادامه برنامه چشم‌انداز 9 فیلم "سه ـ ما ـ فور، مداد جادو" روی پرده می‌رود.



در سالن آسمان ساعت 9 فیلم بلند "در میان تیغ‌ها" به نمایش درمی‌آید، همچنین 15 فیلم در بخش مسابقه ایران و 28 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل نمایش داده می‌شوند، مروری بر آثار بهرام روحانی با نمایش 9 فیلم در ساعت 30/17 و پخش فیلم بلند "چای خون و ریسمان سرخ" ساعت 30/21 از دیگر برنامه‌های این سالن است. در سینما کانون دو سانس 9 و 11 به نمایش 14 فیلم برای کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، نمایش فیلم بلند "در میان تیغ‌ها" ساعت 30/13 و 15 فیلم در بخش مسابقه ایران و 19 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل دیگر برنامه‌های سینما کانون را تشکیل می‌دهند.



در سالن دانشکده صدا و سیما برنامه‌ها از ساعت 30/13 آغاز می‌شود و با نمایش 15 فیلم در بخش مسابقه ایران و 19 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل ادامه می‌یابد. نشست تخصصی روز اول با عنوان "تک‌فریم‌های ماندگار" به سخنرانی سعید توکلیان اختصاص دارد که ساعت 30/15 در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.