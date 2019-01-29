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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۰۳

رئیس پلیس راه مازندران:

جاده های مازندران برفی است

جاده های مازندران برفی است

ساری - رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از بارش برف در ارتفاعات "هراز و کندوان" خبر داد و گفت: داشتن زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی اظهار داشت: با توجه به ورود سامانه بارشی سرد از روز گذشته به استان شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان هستیم.

وی افزود: با توجه به لغزندگی سطح جاده ها و احتمال افزایش بارش برف داشتن زنجیر چرخ برای تردد خودروها در محورهای کوهستانی الزامی است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: ترافیک در کلیه محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است و وضعیت جوی این محورها بارانی و سطح جاده ها لغزنده است.

سرهنگ قدمی به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد: ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با احتیاط و با سرعت مطمئنه در این محورها تردد کنند.

کد مطلب 4527905

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