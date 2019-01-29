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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۱۷

وزارت خارجه آمریکا هشدار سفر به ونزوئلا را به «سطح ۴» افزایش داد

وزارت خارجه آمریکا هشدار سفر به ونزوئلا را به «سطح ۴» افزایش داد

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای هشدار سفر به ونزوئلا را به «سطح ۴» افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،  وزارت خارجه آمریکا امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای به اتباع خود درباره سفر به ونزوئلا هشدار داد.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این خصوص، مخاطرات سفر به ونزوئلا به «سطح ۴» افزایش یافته است.

گفتنی است ونزوئلا طی روزهای گذشته با تحولات سیاسی مهمی روبرو بوده است. خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا چهارشنبه گذشته به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس خود را «رئیس جمهوری موقت» این کشور اعلام کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پس از سخنان گوآیدو با انتشار بیانیه‌ ای و بر خلاف منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر اعلام کرد: خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسم!

کد مطلب 4527908

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