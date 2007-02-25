کتاب سال حوزه ؛ رشد کیفی در کنار نخبه گرایی علمی

تشریح اهداف کتاب سال حوزه

زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح اهداف کتاب سال حوزه به تدوین شیوه نامه نقد موضوعی آثار حوزوی در شاخه های علوم انسانی اشاره کرد و گفت: هدف از معرفی کتاب سال حوزه، گسترش فرهنگ کتاب نویسی و شناسایی و تقدیر از پژوهشگران برتر و بسترسازی جهت خلق آثار ممتاز دینی و قدردانی از نوقلمان و پدید آورندگان آثار برتر حوزوی در حوزه های علمیه است.

وی افزود: در کنار این اهداف، مهمترین هدف، گسترش فرهنگ نقد در حوزه بوده است، به طوری که هم اکنون تشکیل جلسات نقد کتاب حوزه، نشانگر موفقیت در کسب این هدف بوده است. بعد از انجام موفق این فعالیت، معاونت پژوهشی حوزه علمیه، در نظر دارد که به بررسی موضوعی و محتوایی آثار بپردازد.

بررسی موضوعی آثار حوزویان

"زهیری " گفت: پروسه تحقیقاتی این تحقیق نیز در حال تدوین است که در آن تلاش خواهد شد آثار تالیف شده توسط حوزویان در موضوعات مختلف مانند سیاست، فقه، فلسفه و سایر علوم با همکاری انجمن های علمی حوزه علمیه قم بررسی و تحلیل شود. این بررسی شامل تمامی آثار منتشره در یک موضوع خاص خواهد بود و میزان موفق یا عدم موفق در تالیف آثار برتر در آن زمینه و دلایل و عوامل درونی و برونی بررسی می شود.

مسئول دبیرخانه کتاب سال حوزه افزود: دبیرخانه کتاب سال حوزه، با همکاری انجمن های علمی حوزه علمیه، در سال گذشته 12 نشست نقد آثار برگزار کرده است که عمده آثار مورد نقد از میان کتاب های سال حوزه بوده است. نقد این آثار، به صورت غیر مستقیم، نقد داوری کتاب سال حوزه را در پی داشت و عاملی برای تکمیل یا تغییر ملاک های داوری شد. اگرچه هم اکنون این ملاک ها به گواهی داوران بسیار دقیق تدوین شده ولی روشن است که این ملاک ها، نیازمند سیر تکاملی است.

وی گفت : از ابتدای سال جاری دبیرخانه این جشنواره فعال شد و در فراخوان از مولفان حوزوی دعوت کرد که دو جلد از آثار تالیف شده خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت به این دبیرخانه ارسال کنند. کمیته داوران نیز از خرداد ماه فعالیت خود را شروع کرد .

زهیری گفت: در مرحله اول فراخوان بیش از از 400 اثر از نویسندگان حوزوی در موضوعات فقهی ، فلسفی ، کلامی ، تاریخی ، ادبی ، کتاب شناسی ، رجال و تراجم و در بخش های تالیف ، تصحیح و ترجمه به این دبیرخانه ارسال شده است که با توجه به درخواستهای مکرر، زمان ارسال آثار تمدید شد.

وی افزود: براساس آیین نامه کتاب سال حوزه در ارزیابی آثار تالیفی، تمامی آثاری که براساس استانداردهای تعریف شده در معاونت پژوهشی، از صد امتیاز 80 تا 85 ، 85 تا 90 و 90 به بالا کسب کنند، به ترتیب دارای رتبه سوم، دوم و اول اعلام می شوند و جایزه دریافت می کنند.

دبیر برگزاری کتاب سال حوزه گفت: در بخش ترجمه نیز آثاری که نویسنده یا مترجم آن حوزوی باشند شرکت داده می شوند. ملاک داوری در آثار ترجمه بر اساس ملاک های تعریف شده مانند نوع ترجمه ، ظرفیت زبان میزبان و محتوای اثر خواهد بود و آثار دارای 85 ، 90، 95 امتیاز به عنوان برترین ها معرفی می شوند.

وی افزود: پس از اتمام زمان ارسال آثار به کتاب سال حوزه ، اولین جلسه کمیته داوری کتاب سال حوزه با حضور حجت الاسلام "امینی" -معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، حجت الاسلام "شاکرین" دبیر کمیته علمی همایش، حجت الاسلام "عماد" مدیر نظارت و ارزیابی معاونت پژوهشی، دکتر "مودب" - از داوران با تجربه کتاب سال حوزه و "ظهیری" سه شنبه 23خرداد برگزار و در آن آیین نامه داوری کتاب سال حوزه نهایی شد.

وی افزود: همچنین در این جلسه به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص)، طرح تقدیر از کتاب های تالیف شده با موضوع پیامبر (ص) که در طول سال های گذشته به دبیرخانه کتاب سال حوزه ارسال شده است، بررسی و تصویب شد.

تعداد آثار رسیده به دبیرخانه کتاب سال حوزه

علیرضا زهیری افزود: در گروه فقه ، حقوق و اصول 87 عنوان ، فلسفه و کلام 138 عنوان، قرآن و حدیث 114 عنوان، ادبیات 96 عنوان، تاریخ و سیره 118 عنوان، دانش سیاسی 53 عنوان، علوم تربیتی و اجتماعی 91 عنوان، اخلاق و عرفان 71 عنوان، کتاب شناسی و کلیات 21 عنوان، ترجمه 43 عنوان ، اقتصاد 12 عنوان، تصحیح و تحقیق 26 عنوان و تکنولوژی آموزشی 7 عنوان به این دبیرخانه ارسا ل شد که در مراحل سه گانه مورد ارزیابی 155 داور قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله اول آثاری که از وزانت علمی مناسب برخودار نبوده یا براساس شاخص های تدوین شده، امکان شرکت در این همایش را ندارند، حذف شدند. یکی از این شاخص ها کسب حداقل امتیاز است. این امتیازها در سه شاخه علماء، فضلا و بانوان و نوقلمان تعیین شده است تا از رقابت میان این سه گروه جلوگیری شده و امکان حضور تعداد بیشتری از آثار در مراحل بالاتر فراهم شود.

وی افزود: در این مرحله کسب حداقل 85 امتیاز برای آثار علماء ، 80 امتیاز برای فضلا و 75 امتیاز برای بانوان و نوقلمان الزامی است.

وی افزود: مرحله اول داوری با حذف برخی از آثار که حداقل امتیازهای مورد نیاز را کسب نکردند در خرداد ماه به اتمام رسید و مرحله دوم نیز تا پایان تابستان ادامه داشت، در مرحله دوم نیز باید حداقل 60 تا 70 امتیاز کسب می شد تا آثار منتخب به مرحله سوم ارسال شود. مرحله سوم کتاب سال با معرفی آثار برگزیده به شورای نهایی داوری آغاز شد. در مرحله سوم و نهایی کتاب سال حوزه، شورای نهایی داوری با حضور معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دبیر اجرایی کتاب سال حوزه، مدیر گروه علمی و دو نفر از داوران برتر برحسب موضوع تشکیل شد که این شورا کار ارزیابی داوران و آثار معرفی شده در مرحله دوم را ارزیابی کرده و نتایج نهایی را اعلام کرد.

زهیری گفت: برای اولین بار ارزیابی داوری کتاب سال حوزه انجام شد که نتایج بسیار خوبی را در پی داشته است و ارزیابی های آثار را نسبت به سالهای قبل، دقیق تر و جدی تر به اتمام رساند، در این مرحله مدیر هر گروه به ارزیابی داوران پرداخت، نتایج این ارزیابی به همراه معرفی آثار برتر نیز در شورای داوری نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

زهیری گفت : در شورای نهایی داوری، کلیه آثار دارای امتیاز مصوب، همچنین آثاری که حداکثر 10 امتیاز کمتر از این میزان کسب کرده باشند، برای جلوگیری از خطای احتمالی بازبینی خواهند شد و آثار نهایی معرفی خواهند شد. این کمیته نیز در مرحله اول فعالیت خود، 20 اثر برگزیده کتاب سال حوزه را تعیین کرد و از میان 10 کتاب تعیین شده 4 اثر به داوری سوم و 6 اثر به گروه مربوطه ارجاع شد، درنهایت نیز آثار برتر کتاب سال هشتمین همایش کتاب سال حوزه تعیین شد.

وی افزود: نتایج نهایی جهت احراز حوزوی بودن مولفین و تایید نهایی برگزیدگان به حجت الاسلام بوشهری دبیر عالی کتاب سال حوزه و مرکز مدیریت حوزه ارسال شد و برگزیدگان نهایی نیز در دی ماه به صورت قطعی تعیین شد.