بودجه سال ۹۸ شهرداری قزوین در جلسات تخصصی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی شهر قزوین سه شنبه شب در تالار مردم تشکیل جلسه داد تا پس از دریافت لایحه بودجه سال آینده توضیحات شهردار را در خصوص ویژگی های این بودجه استماع کند.

حکمت الله داودی در این جلسه گفت: با تشکر از شهردار محترم به دلیل تقدیم بموقع لایحه بودجه بزودی به صورت تخصصی همه مفاد آن بررسی خواهد شد تا اگر تغییراتی لازم داشت انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: افزایش بودجه عمرانی و کاهش هزینه های جاری از مزایای بودجه سال آینده است و امیدواریم درآمدهای پیش بینی شده نیز محقق شود.

وی بیان کرد: در مجموع هزینه های جاری و عمرانی شاهد رشد ۲۴ درصدی هستیم

در ادامه مهدی عبدالرزاقی عضو شورا گفت: اگر قرار است پل امام رضا(ع) افتتاح شود اما به رینگ اصلی وصل نشود بار ترافیکی کاهش نخواهد یافت.

عبدالرزاقی تصریح کرد: اعتبارات سیما و منظر شهری کم دیده شده و باید اصلاح و بیشتر شود اما امیدواریم انحراف از بودجه نداشته باشیم و بودجه محقق شود.

منیره قوامی دیگر عضو شورا هم اظهارداشت: کدهای خاص در گذشته محقق نشده است و این که ۵۸ درصد بودجه امسال محقق شده است باید پرسید آیا رشد بودجه برای سال آینده قابل قبول است.

وی اضافه کرد: از نگاه ویژه به سازمان اتش نشانی تشکر می شود اما به نظر می رسد رشد ۱۸ درصدی اعتبارات سازمان پسماند جوابگوی نیازها بویژه اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی نباشد.

سعید دقیقی عضو دیگر شورا هم در خصوص بدهی ۳۶۰ میلیارد تومانی شهرداری به بانک عامل اظهارنگرانی کرد و خواستار تعیین تکلیف آن شد.

علی صفری شهردار در ادامه این جلسه لایحه بودجه ۷۸۳ میلیارد تومانی سال آینده شهرداری قزوین را تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر کرد.