۵۰۰۰ تن گوشت وارداتی در بنادر کشور آماده تخلیه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور شامگاه سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: طی سال جاری سازمان دامپزشکی و همچنین دیگر معاونت های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین گوشت مورد نیاز مردم تلاش هایی داشته اند که با سال قبل قابل مقایسه نیست.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: با وجود تحریم ها در حوزه ارز برای سازمان دامپزشکی کشور طی چهار ماه اخیر برابر سال ۹۶ تخصیص ارز ثبت شده و درخواست ها و ثبت سفارش ها، هم مربوط به موضوع مکمل ها و هم موضوع گوشت، تخم مرغ و دیگر اقلام مورد نیاز مردم است.

رفیعی پور تصریح کرد: در حوزه تامین گوشت، نمی‌توانیم با تولید داخلی نیاز کشور را برطرف کنیم، لذا برای واردات باید اقدام شود، البته در این موضوع ارز باید کامل تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته تا پایان سال مجموع واردات گوشت ۱۴۰ هزار تن بوده و میزان تخصیص هم ۱۷۰ هزار تن، ولی امسال تاکنون ۲۴۵ هزار تن ثبت سفارش داریم و بیش از ۱۴۵ هزار تن گوشت وارد کشور شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت: این میزان گوشت وارداتی در شبکه های پخش در حال توزیع است و حدود ۱۵ هزار تن گوشت وارداتی هم اکنون از طریق دریا به سمت کشور حمل می شود و پنج هزار تن نیز در بنادر آماده تخلیه است.

رفیعی پور تصریح کرد: در حوزه تامین گوشت دام یا گوشت قرمز در مجموع بیش از ۹۰۰ هزار تا ۹۵۰ هزار تن مصرف سالانه کشور است که از این میزان ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن وارداتی است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد: سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون قطعه مرغ تخمگذار در کشور به دلیل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان معدوم شد، ولی امسال با بیش از ۹۷ درصد کاهش بیماری در طیور مواجه هستیم لذا در تامین گوشت مرغ نیز امسال هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.