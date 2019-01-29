۴۸ حزب سیاسی در آذربایجان شرقی دارای نمایندگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا استاد رحیمی عصر امروز سه شنبه در جمع اعضای خانه احزاب آذربایجان شرقی با بیان اینکه احزاب و گروه های سیاسی نقش مهمی در کشور دارند، گفت: خانه احزاب استان می تواند در پیشبرد اهداف و توسعه منطقه نقش بسزایی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وحدت میان احزاب سیاسی را در خانه احزاب آذربایجان شرقی شاهد هستیم، گفت: احزاب سیاسی استان وحدت در عین کثرت را در اولویت قرار داده و تاکنون برنامه‌های خود را به خوبی به پیش برده‌ اند.

استاد رحیمی با اشاره به اینکه از ۴۸ نمایندگی احزاب سیاسی در استان ۱۴ دفتر غیرفعال و یک حزب استانی نیز در آذربایجان شرقی فعال است و ۴۸ کانون صنفی نیز فعالیت دارند.

وی یکی از مشکلات خانه احزاب استان را نبود مکان مناسب بیان کرد و افزود: مقرر شده است مکانی به خانه احزاب استان اختصاص یابد که امیدواریم با پیگیری‌ های صورت گرفته هرچه سریع‌ تر این موضوع محقق شود.

جعفر تقوی رئیس خانه احزاب آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اظهار داشت: خانه احزاب استان با حضور ۳۴ نفر از نمایندگان احزاب تشکیل و با برگزاری انتخابات اعضای شورای اجرایی معرفی می شود. در حال حاضر کمیته‌ های چندگانه خانه احزاب استان نیز تعیین شده اند.