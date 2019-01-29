مداخله در امورداخلی کشورها به یک راهبرد برای آمریکا تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، کارلوس آنتونیو آلکالا کوردونس، سفیر ونزوئلا با امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس و مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

کارلوس آنتونیو آلکالا کوردونس، سفیر ونزوئلا در ابتدای این دیدار ضمن قدردانی از حمایت های معنوی جمهوری اسلامی ایران از دولت قانونی و ملت ونزوئلا گفت: « توسعه همه جانبه ارتباط با جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تأیید مسئولان ونزوئلا بوده است».

وی با توجه به مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورش افزود: «آمریکا با تحریک گروه های معارض، سعی در تسلط بر منابع نفتی و ذخایر ونزوئلا را دارد».

سفیر نزوئلا گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه های مورد علاقه را عالم موثری در تعمیق و تقویت مناسبات دو کشور بیان کرد و خواهان افزایش رایزنی و مشورت میان مسئولان دو کشور در مسائل دو جانبه، منطقه ای و جهانی شد.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل نیز مناسبات دو کشور را نزدیک و صمیمانه و دخالت های آمریکا در کشورهای دیگر را تهدیدی بر صلح و ثبات جهانی دانست.

وی همچنین افزود: «تحولات ونزوئلا را با دقت رصد می کنیم و از ناآرامی هایی که طی ماه های گذشته و خصوصا از ابتدای سال جاری در کشور شما رخ داده متأسفیم».

امیرعبداللهیان با اشاره به دخالتهای آمریکا در دیگر کشورها اظهار داشت: «متأسفانه مداخله مستقیم در امور داخلی سایل کشورها به یک راهبرد در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده و اگر عوامل واشنگتن در بسیاری از موارد بطور پنهان مداخله می کردند این بار دست دخالت امریکا در ونزوئلا به وضوح قابل مشاهده است».

وی در ادامه تصریح کرد: «از هر ابتکاری در جهت تثبیت جایگاه دولت قانونی ونزوئلا و کمک به حل وفصل مسالمت آمیز این اختلافات از طریق گفتگوی فراگیر میان طرفهای داخلی در ونزوئلا استقبال می­ کنیم».

وی تقویت گفتگوهای داخلی و راهکارهای سیاسی را مسیر گذر از بحران کنونی ونزوئلا دانست و اظهار داشت: «حل و فصل اختلافات بین دولت ونزوئلا و گروه های معارض از طریق گفتگو داخلی و راهکار سیاسی قابل حصول است».