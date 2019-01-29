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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۲۷

محمود عباس استعفای رامی الحمدالله را پذیرفت

محمود عباس استعفای رامی الحمدالله را پذیرفت

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین استعفای نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین استعفای رامی الحمدالله نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین را پذیرفت و وی را تا زمان تشکیل دولت جدید مامور پیشبرد امور کرد.

شایان ذکر است که منابع فلسطینی قبلا اعلام کرده بودند که «رامی الحمد الله» نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین از سِمَت خود استعفا کرد.

بر اساس این گزارش، وی استعفانامه خود را به صورت رسمی تقدیم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین کرده است.

گفتنی است، پیشتر گروه های مقاومت اسلامی فلسطین نسبت به هرگونه انحلال دولت وفاق ملی و جایگزین کردن دولتی دیگر به جای آن، به عباس هشدار داده بودند.

کد مطلب 4527919

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