افتتاح و کلنگ زنی ۲۰۰۰ میلیارد تومان پروژه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی عصر سه شنبه در همایش استانی دهیاران گلستان اظهار کرد: گلستان پس از استقلال از مازندران توانسته زیرساخت های خوبی در حوزه فرودگاه، راه آهن، بزرگراه و ... فراهم کند اما همچنان در برخی حوزه ها کمبود داریم.

وی با تاکید بر این که باید سالانه یک حرکت جهشی پنج تا ۱۰ درصدی در زمینه تسهیلات رونق تولید و اعتبارات اشتغال و روستایی داشته باشیم.

استاندار گلستان ادامه داد: در یک سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید و اعتبارات روستایی توزیع کرده ایم و از این میزان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت بوده که با همکاری دهیاران به روستاییان پرداخت شده است.

وی با این توضیح که با این میزان اعتبار سه هزار و ۳۰۰ پروژه افتتاح شده است، اضافه کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به گلستان سه هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی، اقتصادی و سرمایه گذاری افتتاح و کلنگ زنی شد.

هاشمی از کلنگ زنی و افتتاح دو هزار میلیارد تومان پروژه اقتصادی و سرمایه گذاری در دهه فجر و جشن ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی در گلستان خبر داد.

دشمنان به دنبال وارد کردن فشار به مردم و نظام هستند

وی گفت: دشمنان تلاش دارند تا با فشارهای اقتصادی، جنگ روانی و فضای رسانه ای به مردم و نظام جمهوری اسلامی فشار وارد کنند تا انقلاب را از بین ببرند.

استاندار گلستان بیان کرد: ما به چهل سالگی انقلاب و دستاوردهای عظیم آن افتخار می کنیم.

هاشمی متذکر شد: ما به دستاوردهای انقلاب نگاه کرده و به آن افتخار می کنیم و به قسمت خالی این ظرفیت می نگریم تا تلاش خود را برای رفع مشکلات مضاعف کنیم.