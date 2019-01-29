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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۳۴

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی:

۱۸ شی تاریخی خراسان شمالی در موزه ملی به نمایش گذاشته می شود

۱۸ شی تاریخی خراسان شمالی در موزه ملی به نمایش گذاشته می شود

بجنورد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: ۱۸ شی تاریخی استان در موزه ملی تهران در معرض نمایش علاقه مندان و عموم قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب یزدان پناه اظهار کرد: این اشیاء تاریخی در موزه ملی واقع در تهران و در قالب نمایشگاهی با عنوان «۴دهه میراث باستان شناسی ایران» به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته می شود.

یزدان پناه افزود: این نمایشگاه متشکل از اشیای شاخصی است که از کاوش های باستان شناسی پس از انقلاب اسلامی به دست آمده و تمام استان ها در آن مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: ۱۸ شی تاریخی سفالی، سنگی و فلزی خراسان شمالی مربوط به دوران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی است که از باستان شناسی محوطه های تاریخی چلو در سنخواست، تپه خوان در مانه و سملقان و بلقیس در اسفراین به دست آمده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی عنوان کرد: این آثار از ۱۲ بهمن ماه جاری تا پایان فروردین ماه سال آینده به نمایش گذاشته می شود.

کد مطلب 4527928

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