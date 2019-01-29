۱۸ شی تاریخی خراسان شمالی در موزه ملی به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب یزدان پناه اظهار کرد: این اشیاء تاریخی در موزه ملی واقع در تهران و در قالب نمایشگاهی با عنوان «۴دهه میراث باستان شناسی ایران» به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته می شود.

یزدان پناه افزود: این نمایشگاه متشکل از اشیای شاخصی است که از کاوش های باستان شناسی پس از انقلاب اسلامی به دست آمده و تمام استان ها در آن مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: ۱۸ شی تاریخی سفالی، سنگی و فلزی خراسان شمالی مربوط به دوران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی است که از باستان شناسی محوطه های تاریخی چلو در سنخواست، تپه خوان در مانه و سملقان و بلقیس در اسفراین به دست آمده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی عنوان کرد: این آثار از ۱۲ بهمن ماه جاری تا پایان فروردین ماه سال آینده به نمایش گذاشته می شود.