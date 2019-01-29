توسعه همکاری دانشگاه آزاد با همسایگان به ویژه کشور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌اکبر ولایتی در دیدار با معاون وزیر علوم سوریه و رئیس دانشگاه دمشق گفت: رابطه سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی ایران و سوریه از حدود ۴۰ سال گذشته آغاز شده و روز به روز توسعه یافته است و من از اولین کسانی بودم که در سمت وزیر خارجه به سوریه رفتم و به حضور مرحوم حافظ اسد رسیدم و تاکنون نیز در راستای توسعه روابط دو کشور بارها به سوریه سفر کرده‌ام.

رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: معتقدیم توسعه روابط دفاعی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی به تقویت روابط میان نخبگان وابسته است و دو زمینه علمی و فرهنگی می‌تواند این ارتباطات را تقویت کند.

ولایتی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه‌های علمی افزود: در زمینه علمی به لحاظ تولید علم در دنیا در رتبه شانزدهم و در بین کشورهای دنیا از لحاظ سرعت رشد در درجه اول بعد از انقلاب اسلامی قرار داریم و یکی از مهم‌ترین اقدامات تلاش برای پژوهش و ابداعات تکنولوژی به‌ منظور دستیابی به نتایج عملی در راستای اقتصاد دانش‌بنیان است.

وی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی و به توسعه روابط با همسایگان در حوزه آموزش‌ عالی اشاره و گفت: در دیداری که با رئیس‌جمهور سوریه داشتم، آمادگی تاسیس شعبه‌های دانشگاه آزاد اسلامی را در شهرهای دمشق، حلب و لاذقیه اعلام کردم که با استقبال مواجه شد و اقدامات مرتبط با این امر در حال پیگیری است و این نوع همکاری‌ها با کشورهای عراق، آذربایجان، عمان، افغانستان و ... نیز در حال انجام است.

رئیس هیئت موسس و هیئت امنا دانشگاه آزاد عنوان کرد: سوریه ظرفیت‌های بالایی در حوزه آموزش‌ عالی دارد و اگر این جنگ توسط دشمنان سوریه تحمیل نمی‌شد، بسیار در این زمینه پیشرفت می‌کرد. دولت و مردم سوریه توانستند در برابر یک جنگ بین‌الملل که بیش از ۸۰ کشور در آن شرکت داشته اند مقاومت کنند و آنها را شکست دهند و این مردم نشان داده‌اند که مردمی با تمدن و فرهنگ عمیق هستند و آینده سوریه حتما از وضعیت فعلی و گذشته بهتر خواهد شد.

ولایتی به تحولات اخیر منطقه نیز اشاره کرد و افزود: بیش از ۷ سال مردم و دولت سوریه در مقابل همه دشمنان و هجمه‌هایی که در دنیا بی‌سابقه بود مقاومت کردند و این که آمریکایی‌ها گفتند که از سوریه بیرون خواهند رفت این اتفاق قابل پیش‌بینی بود و از حدود یک سال قبل این موضوع را مطرح کردیم و روند تحولات و مقاومت مردم این موضوع را محقق کرد. بی‌تردید پیروزی‌ها حتما ادامه خواهد داشت و می‌بینیم کسانی که در منطقه از جنگ علیه دولت و مردم سوریه حمایت کردند اکنون رئیس‌جمهور سوریه را به جامعه عرب دعوت می‌کنند.

معاون وزیر علوم سوریه نیز با تقدیر و تشکر از حمایت‌های صورت گرفته، خواستار گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی و امضا تفاهم‌نامه به منظور عملیاتی شدن این همکاری‌ها شد و از توسعه روابط در این زمینه با دانشگاه‌های مختلف در ایران خبر داد.

وی با اشاره به سابقه و جایگاه مهم دانشگاه آزاد اسلامی افزود: خرسندیم که در این دانشگاه مهم حضور داریم و خواستار تحکیم روابط بین دو کشور در همه زمینه‌ها به خصوص در زمینه‌های علمی و آکادمیک هستیم.