برنامه های فرهنگ و ارشاد طیف وسیعی از مخاطبان را در بر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرخنده با اشاره به برگزاری برنامه های شاخص همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برنامه های دهه فجر طیف وسیعی از مخاطبان را در بر می گیرد و یکی از اولویت های ما این است که در تمام زمینه ها و رشته های فرهنگی و هنری برنامه داشته باشیم و بتوانیم پاسخگوی ذائقه های مردم استان باشیم.

فرخنده افزود: در ادامه جریان های سینمایی دو سینما تا پایان سال به سینماهای استان از جمله سینمای داریوش و سینما شهر تیتکانلو به سینماهای استان در راستای ارائه خدمات سینمایی به مردم اضافه خواهد شد.

وی یکی از تاثیرات مثبت در اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری را کاهش آسیب های اجتماعی برشمرد.

مشارکت سه هزارنفر در برنامه هفته قرآن و عترت خراسان شمالی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در ادامه به برگزاری برنامه های هفته قرآن و عترت در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ٣ هزار نفر در این برنامه ها مشارکت داشته اند که این امر نشان دهنده توجه علاقمندان و مردم به آموزه های قرآنی است.

فرخنده همچنین با اشاره به برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت در استان از ثبت نام دو هزار و ١٠٠ نفر در این آزمون خبرداد.

وی گفت: یکی از برنامه های مهمی که متناسب با فرهنگ بومی و محلی استان است بحث برگزاری شب های فرهنگی و هنری خراسان شمالی که نخستین شب این برنامه با استقبال مطلوب علاقمندان روبه رو شده است.

فرخنده اظهار کردی: شب های فرهنگی و هنری همدلی، همکاری و همفکری اقوام استان در واقع انسجام فرهنگی و هویتی استان را به نمایش می گذارد.

وی با اذعان براینکه مردمی بودن یکی از ویژگی های بارز برنامه شب های فرهنگی وهنری استان است، اضافه کرد: در هرشب استعدادهای جدیدی که در زمینه های فرهنگی وهنری است شناسانده می شود و قومیت ها برنامه های متنوع خود را ارائه می دهند.

فرخنده یکی از دغدغه ها و مسائل مهم فرهنگی را بحث فرهنگ قومیت ها دانست و تشکیل دبیرخانه دائمی شب های فرهنگی و هنری با حضور نخبگان و پژوهشگران استان را در راستای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های فرهنگ و هنر استان ضروری خواند.

درخشش هنرمندان در زمینه های فرهنگی و هنری

این مسئول در ادامه به درخشش هنرمندان حوزه های مختلف فرهنگی و هنری در جشنواره های منطقه ای، ملی و بین المللی اشاره کرد و گفت: این امر زمینه مشارکت را بیشتر می کند و حضور موفقیت آمیز هنرمندان بومی و محلی ما در محافل ملی مختلف از جمله نمایش، موسیقی، فیلم، شعر و... نشان می دهد که استان از ظرفیت های خوبی برای مشارکت در فرهنگ ملی و در عرصه جهانی برخوردار است.

وی اجرای موسیقی، نمایشگاه هنرهای تجسمی، خوشنویسی، برنامه حماسه خوانان انقلاب اسلامی و ... را از برنامه های مهم توسط جامعه فرهنگی و هنری در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اعلام کرد.

انقلاب اسلامی مردمی و بر پایه مشارکت های مردم است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه انقلاب ما یک انقلاب مردمی بر پایه مشارکت های مردمی است، اظهار کرد: شکل گیری گفتمان های مهمی همچون ایثار و شهادت، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، عاشورا و... از جمله گفتمان هایی هستند که فضای زیست فرهنگی را غنا بخشیده و یکی از دارایی ها و قدرت های نرم ایران اسلامی به شمار می روند.

فرخنده به وجود فضاهای فرهنگی وهنری بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: یک هزار و ۱۰۰ مرکز فرهنگی و هنری مردمی که با همکاری و مشارکت مردم و نخبگان فعالیت های فرهنگی و هنری پیگیری می شود از برکات انقلاب اسلامی است.

وی همچنین به افزایش فضای کتابخانه ای اشاره کرد و گفت: در فضای کتابخانه ای به نسبت جمعیت استان رتبه نخست را که این یکی از اتفاقات خوبی است که در حوزه فضای کتابخانه ای رخ داده است.

واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری به بخش خصوصی

فرخنده واگذاری امور فعالیت ها به جامعه فرهنگی و هنری را از رویکردهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مشارکت بیشتر مردم در عرصه فرهنگی و هنری دانست.

وی همچنین برگزاری جشنواره های استانی در شهرستان ها را یکی دیگر از رویکردها و اولویت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بحث شهرستان محوری و توجه به مناطق محروم برشمرد.

وجود ٢٠٠ کانون فرهنگی و هنری در روستاها

فرخنده افزود: ٢٠٠کانون فرهنگی و هنری در روستاها مستقر است که از برکات انقلاب اسلامی بوده و در تلاشیم تا فعالیت های فرهنگی وهنری در حوزه روستا رونق بیشتری داشته باشد.

١٧ فیلم با ٤١ اکران در خراسان شمالی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی همچنین از اکران ١٧ فیلم منتخب از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با ٤١ اجرا در بخش سودای سیمرغ و سمیرغ پروانه ها در این استان خبرداد.

فرخنده اظهار کرد: ١٢ فیلم در بخش سودای سیمرغ و پنج فیلم در بخش سیمرغ پروانه که در مجموع با ٤١ سانس در خراسان شمالی اکران می شود.

وی اعلام کرد: ١٩ و ٢٠ بهمن ماه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فیلم های منتخب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در خراسان شمالی اکران نخواهد شد.