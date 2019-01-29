مقابله جدی با قاچاق سازمان یافته ازسوی دستگاه های مسئول ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: تنها موضوع قاچاق دام عامل گرانی گوشت و مرغ نیست. بلکه عوامل متعددی موجب گرانی و به وجود آمدن این شرایط شده است که باید این عوامل شناسایی شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: هم اکنون با افزایش قیمت گوشت و مرغ در سطح کشور مواجه هستیم. بسیاری معتقد هستند که چون قاچاق صورت می گیرد گران است، اما قاچاق دام زنده معمولا در کشور از سنوات گذشته وجود داشته است.

اکرمی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ یکی از استان های کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک صادرات داشت، چرا هیچ گرانی اتفاق نیفتاد؟ قاچاق دام وجود دارد ولی تنها عامل نگرانی نیست.

وی بیان داشت: به اعتقاد من عوامل متعددی وجود دارد که این گرانی و شرایط را به وجود آورده است. باید عوامل را شناسایی کنیم و سهم هر کدام از این عوامل هم مشخص شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: تغییری در جمعیت کشور اتفاق نیفتاده همان ۸۰ میلیون هستیم، تولید و مصرف هم مشخص است. اما آمارها با هم نمی خوانند و در تضاد هستند، این یعنی یک جای کار لنگ می زند.

اکرمی خاطرنشان کرد: باید عوامل اصلی و متعددی که در این مساله دخیل هستند را شناسایی کنیم و تا زمانی که عوامل شناسایی نشوند و با آنها علمی و تخصصی برخورد نشود، وضعیت به همین منوال پیش می رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: یکی از دستورالعمل های جدی موضوع قاچاق کالا و ارز این است که فرمایشات مقام معظم رهبری در این کمیسیون ساری و جاری باشد.

وی ادامه داد: ایشان به صراحت فرمودند «مبارزه با قاچاق، به معنی مبارزه با کوله بر نیست» لذا دستگاه‌هایی چون تعزیرات و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های نظارتی و مرتبط دقت کنند کشف سه یخچال و یا دو ماشین لباسشویی مبارزه با قاچاق نیست، دستگاه ها تمام عوامل و نیروهای خود را صرف این کار نکنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: در جلسات آینده تعزیرات استان یک تحلیل از پرونده‌های تشکیل شده قاچاق ارائه دهند. این پرونده ها سمت و سوی حرکت ما را نشان می دهد تا ببینیم با سیستم‌ها و شبکه های سازمان یافته قاچاق مبارزه می کنیم یا موارد جزئی را هدف قرار داده ایم.