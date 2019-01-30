دستگاه های اجرایی موظف به استانداردسازی فعالیت های خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت شامگاه سه شنبه در جلسه شورای استاندارد استان کردستان، اظهارداشت: استاندارد سازی و کیفیت بخشی به فعالیت ها، هزینه نیست بلکه آسودگی خیال در زمان وقوع حوادث را به همراه دارد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در کشور، افزود: این قانون فقط از سازمان استاندارد انتظار ندارد بلکه از همه دستگاه ها و بخش های دولتی و خصوصی می خواهد که استانداردسازی را در کلیه امور خود بکار گیرند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با بیان اینکه کارشناسان این سازمان باید در راستای افزایش نظارت ها تلاش بیشتری داشته باشند، ادامه داد: ما قصد نداریم سازمان را بزرگ کنیم بله می خواهیم همکاران خود در بخش خصوصی را توسعه دهیم و در حال حاضر نیز بیش از ۱۰۰ هزار نفر با این سازمان در سراسر کشور همکاری دارند.

پیروزبخت در ادامه سخنان خود به استاندارسازی فضای شهربازی ها اشاره کرد و یادآور شد: استانداردسازی این فضاها جزو وظایف ذاتی شهرداری ها است و محوطه پارک های بازی باید حتما دارای کفپوش باشند و در این راستا شهرداری سنندج تا پایان خرداد ماه سال اینده فرصت دارد نسبت به این کار اقدام کند در غیر این صورت از فعالیت این شهربازی ها جلوگیری می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث استاندارد حلال مواد غذایی اشاره کرد و بیان کرد: ماهیت تولید مواد غذایی در کشورهای اسلامی چون ایران دارا بودن استانداردهای حلال از زمان کشتار تا عرضه محصولات به مردم است که برنامه جامعی در این رابطه تدوین شده و به دنبال اجرایی شدن ان هستیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد کشور گفت: در حال حاضر چرخه استاندارد حلال در دنیا حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است که سهم ایران در این رقم بسیار ناچیز است و باید در این زمینه اقدامات جدی انجام گیرد.

پیروزبخت در پایان سخنان خود با بیان اینکه بدنبال ورود به بحث تجارت حلال هستیم، اظهارداشت: در حال حاضر کشورهای ارمنستان، انگلیس، فرانسه، برزیل و ارژانتین برای این کار از ما درخواست همکاری کرده اند که اگر بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم, درامد خوبی را نصیب کشور می کنیم.